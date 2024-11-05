《拳上2024》將在12月21日於台北小巨蛋展開，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將會是《拳上2024》的主秀嘉賓，主辦單位鍇睿國際與臺灣格鬥所也釋出預售票相關資訊，最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為台幣，5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，週三（11/6）中午12時在KKTIX及全家開賣。
《拳上2024》首波盲鳥票日前已經全數售罄，後續預售票將於11月6日在KKTIX平台、全台全家便利商店開賣，購買 VVIP 和 VIP 將享特殊福利，《拳上2024》入場時間為下午5時30分，演出時間晚上7時開始，活動時長約220分鐘，地點位於台北小巨蛋。
《拳上2024》主辦方表示，《拳上2024》除了統神和蹦闆的終極對決外，活動當天將呈現共7場拳擊賽事，
並邀請多組歌手登台演出，讓拳迷和樂迷都能在現場享受視聽盛宴，包括WBC Asia拳后吳沛儀的腰帶爭奪戰也將同場展開。
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。
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《拳上2024》主辦方表示，《拳上2024》除了統神和蹦闆的終極對決外，活動當天將呈現共7場拳擊賽事，
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。