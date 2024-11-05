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▲《拳上2024》將在12月21日於台北小巨蛋展開，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓對決最受矚目。（圖／《拳上2024》官方提供）

《拳上2024》將在12月21日於台北小巨蛋展開，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將會是《拳上2024》的主秀嘉賓，主辦單位鍇睿國際與臺灣格鬥所也釋出預售票相關資訊，最高票價為，週三（11/6）中午12時在KKTIX及全家開賣。《拳上2024》首波盲鳥票日前已經全數售罄，後續預售票將於11月6日在KKTIX平台、全台全家便利商店開賣，購買 VVIP 和 VIP 將享特殊福利，《拳上2024》主辦方表示，《拳上2024》除了統神和蹦闆的終極對決外，，讓拳迷和樂迷都能在現場享受視聽盛宴，包括WBC Asia拳后吳沛儀的腰帶爭奪戰也將同場展開。回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。