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世界棒球12強賽下週登場，日本武士隊今在宮崎集訓的熱身賽中，以5比0完封廣島東洋鯉魚隊，預計開幕戰對澳洲隊的先發投手井上溫大今登板3局，沒被敲出安打、無失分、奪5次三振，賽後他表示，嘗試了自己的所有球種，「這是一次很好的調整。」本屆日本和中華隊、韓國、澳洲、古巴和多明尼加同分在B組，Ａ組預賽10日開打，B組13日登場，每組6隊取前2名晉級超級循環賽。近期各隊加緊腳步展開熱身賽，日本隊從10月29日起於宮崎展開集訓。日本隊這次熱身賽採特殊規則，能自由調動選手上場或下場，以利熟悉比賽，在投手方面，今天進行7局賽事中，日本隊採用5名投手輪替，井上溫大先發3局用37球、飆5三振，後4局由橫山陸人、隅田知一郎、鈴木翔天、清水達也各投1局，皆無失分，共被敲4安。「我投出了自己所有的球種，而且能夠在一定程度上控制住它們。也拿到了幾次三振，對我來說，這次登板是一次非常好的調整。」井上溫大回顧今日表現，並充滿信心表示，「這場比賽結束後，我的狀態很好，所以我要充分利用到比賽為止的時間，努力在那場比賽中（開幕戰）發揮出最佳的投球表現。」打線方面，全隊敲出8支安打，第三棒辰己涼介2安打、2打點，第五棒紅林弘太郎3安打猛打賞，1打點，兩人表現最為突出，而替補入選的清宮幸太郎，初次成人國家隊登場，今天擔任第八棒左外野手，3打數無安打作收。