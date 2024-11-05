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針對國民黨立委柯志恩受訪時強調不認同國民黨財劃法版本列首都3%分配稅額，民進黨高雄市黨部主委黃文益今(5)日表示肯定柯志恩從善如流，但請柯志恩到立法院去幫高雄講話，到立法院財政委員會發言，留下公報紀錄，而不是在地方為了選市長才對媒體講一套做一套。黃文益指出，在媒體上看到柯志恩認同國民黨版財劃法對高雄不公平，對於柯志恩終於說了真話表示肯定，但是更重要的是，身為國民黨不分區的立法委員柯志恩，應該是本於職權，回到立法院財政委員會的審查現場，公開表示反對國民黨的財劃法版本，留下立法院的公報紀錄，而不是在地方對媒體說一套，卻不敢在立法院表態。黃文益強調，高雄市民的眼睛很雪亮，哪個政治人物有在幫高雄，哪個政治人物只是做表面功夫，選民的眼睛都很清楚，柯志恩在立法院缺席總預算表決，經過議員披露後，柯志恩確實壓力很大；現在又要重演兩面手法，高雄人不會被騙。黃文益請柯志恩回到立法院，以立法委員的職權，到財政委員會公開反對國民黨的財劃法版本，善待高雄；黃文益也呼籲藍白陣營，現在最重要的是通過總預算案的審查，柯志恩應該回到立法院，協助爭取高雄的預算，替高雄發聲。