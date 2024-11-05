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世界棒球12強賽即將開打，從11月10日開始將舉辦官辦熱身賽，中華隊為了確保讓投手群有完整的休息時間，全力備戰13日開打的正式比賽，官辦熱身賽先發不一定由中華隊投手來投，而是請求他隊支援，總教練曾豪駒也透露，12強投手調度也類似經典賽，不會負擔長局數。由於中華隊先發投手群已有一段時間沒有投長局數，曾總強調，12強不會設定先發投手局數，而是讓先發投手全力投每一局，再依場上狀況啟用牛棚，故牛棚角色將變得更加重要。上週末中華隊在自辦熱身賽找來捷克交流，兩場比賽中華隊戰成1勝1和，王牌左投林昱珉、江國豪、黃子鵬、陳柏清、郭俊麟等先發投手都安排登板實戰。在投手調度上，中華隊教練團已經擬定策略，每場比賽都會依照對手、情蒐報告進行安排，並依照場上狀況隨時換人，目標爭取晉級東京複賽。