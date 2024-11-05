我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顏若芳分享2022年11月1日出入柯文哲市長室的刷卡紀錄。（圖／顏若芳臉書）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，被延押至明年1月，週刊今（5）日爆料，柯文哲被裁定理由為柯在2022年11月1日在市長室收受1500萬元現金賄款。對此，北市議員顏若芳今（5）日揭露當天市長室刷卡紀錄，質疑「是誰在當天親自拿給柯文哲的？是威京集團主席沈慶京本人嗎？那又是誰打開市長室的大門引狼入室的？」顏若芳在臉書指出，根據媒體報載，柯文哲疑於2022年11月1日在市長室收受沈慶京1500萬賄款，經查柯文哲擔任市長時的廉政登錄清冊，在2022年11月1日並沒有任何登錄紀錄。顏若芳提到，另了解2022年11月1日出入市長室的人等，當天刷卡出入市長室的紀錄共有50筆，經她對照姓氏及隸屬部門，其中就疑有涉入柯文哲假帳案且被地檢署傳喚的戴于文、林有志、張瑞芳以及洪紹穎，還有日前傳出與「橘子」許芷瑜交情甚深的蕭伶伃。顏若芳質疑，因進入市長室的外賓沒有登記機制，若媒體報載屬實，那這些賄款，是誰在當天親自拿給柯文哲的？是沈慶京本人嗎？那又是誰打開市長室的大門引狼入室的？顏若芳批評，民眾黨整天高喊政治迫害，甚至以「考察偵查不公開」為名跟國民黨跑去施壓地檢署、脅迫刪預算，結果現在線索一一浮現，且不只柯文哲有問題，整個民眾黨似乎都牽連其中，「如果民眾黨繼續帶頭示範干預司法，最終只會跟柯文哲一樣被丟入歷史的灰燼」。