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▲獲得金牌的螺獅粉，特殊湯頭使用新鮮田螺和十多種香料及中藥材炒過之後熬製而成，再搭配底料、主菜以及天然發酵的酸品配料等，帶來辣、爽、鮮、酸、燙等多層次味蕾感動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.05）

▲何記桂林米粉老闆娘把家鄉的祖傳家族事業「何家橋村桂林米粉」原汁原味在台灣呈現，深獲評審及饕客青睞。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.05）

▲何記桂林米粉遵循古法、保存深厚底蘊，堅持手工純米水磨現做。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.05）

來自高雄的實珍園、何記桂林米粉在桃園市政府指導辦理的第8屆「國際青年創意美學競賽」中斬獲佳績，分別獲得職業專業料理組金牌與銀牌，道地的傳統廣西螺獅粉與桂林米粉風味不僅擄獲評審的心，也緊緊抓住饕客的胃。「國際青年創意美學競賽」日前登場，設置多元組別吸引世界各地逾2200名優秀技術者齊聚一堂，以不同媒材展現創意美學表現技巧，擴大競賽交流視野，增進各種人才與產業媒合機會。實珍園國際業者陳建銘表示，此次獲得金牌的「螺獅粉」，特殊湯頭使用新鮮田螺和十多種香料及中藥材炒過之後熬製而成，再搭配酥炸豆皮及特選木耳作為底料，主菜有牛腩、鍋燒、炸蛋、肥腸，加上最天然發酵的酸品配料，酸豆角酸蘿蔔咀嚼後味道在口中蔓延開來，刺激舌尖打開辣、爽、鮮、酸、燙等多層次味蕾感動。何記桂林米粉則遵循古法、保存深厚底蘊，堅持手工純米水磨現做，經浸泡、水磨、攪拌、蒸煮、壓榨、老化、熟成、風乾、等繁複工序，絕無化學添加，歷經24小時才生成Q彈滑順、 清香爽口的米粉。何記桂林米粉老闆娘出身桂林當地非常知名的米粉世家第三代，從廣西桂林遠嫁高雄十幾年，因思鄉心切，故把家鄉的祖傳家族事業「何家橋村桂林米粉」原汁原味在台灣呈現，傳承從小到大的美食記憶。為了在異地重現桂林米粉的精髓，一切從頭來過，以純米水磨製作米粉開始，再到使用桂林老罈發酵菌種的傳統天然泡製法製作酸筍、酸蘿蔔等多種酸品配料，再到祖傳秘製20多種香料，細火熬煮濃郁的滷水、香嫩脆爽的脆皮松坂及各式滷菜，都是親力親為，希望帶給大家「正宗」的味道。脆皮鍋燒特選帶皮的松坂肉，經過特殊反覆的蒸煮炸等工法，才能讓豬皮呈現黃金色的外觀與酥脆不膩的口感，靈魂滷水的製作也不馬虎，同樣由二十多種珍貴的草本漢方慢慢依序熬煮，造就濃醇的香氣。剛獲得全國職場達人盃技能競賽總鋪師辦桌菜冠軍的中華醫事科大助理教授蕭宗隆特別提及，「純米水磨」的米粉在台灣很少見，尤其二十多種漢方熬製的「滷水」，更是靈魂所在，搭上天然發酵的配料，整體香氣濃郁，口感爽滑，色香味俱全。桂林米粉的正宗吃法是「一添、二拌、三聞、四嗦、五喝湯」，將煮好的桂林米粉端到料理台前，添加自己喜歡的配料，有酸蘿蔔、蘿蔔乾、酸菜、葱花、香菜、剁椒、秘製辣油等選擇，再將米粉與配料拌勻，這時散發出來的就是道地桂林米粉的味道。吃完7分乾粉後，剩下3分加入熬煮一整天的大骨高湯，完美詮釋一碗道地的桂林米粉。