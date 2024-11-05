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台北市議會工務委員會今（5）日赴大巨蛋考察，又發現外野座位區天花板漏水，漏到外野區十幾排位置全都是積水，對此議員陳怡君表示，台北市府日前訂下最後期限，若11月1日未改善，可依法每日處10萬元罰鍰，而考察完後體育局卻稱沒發現漏水，還聲稱「確定有會開罰」，陳怡君痛批蔣萬安您的肩膀呢？體育局腳也麻了嗎？蔣萬安何時開出第一張罰單？要求即刻開罰。陳怡君表示，今日去大巨蛋考察發現漏水漏到順流而下且多處漏水，而更離譜的是，這次漏水不是1滴、2滴的滴水，而是多處漏水加上大面積積水，積水甚至順流而下至十幾排位置都遭殃，就連座位也積成小水灘，直呼簡直太離譜了！考察明明是來看漏水改善工程，結果卻讓委員會全體議員、公部門、甚至遠雄公關、技師看到最糟糕的一面，質疑遠雄真的有在改善漏水嗎？蔣萬安、體育局為何不生氣？陳怡君表示，北市府日前訂下最後期限，11月1日未改善，可依法每日處10萬元罰鍰，最高開罰300萬元。而今日實地考察，現場發現外野座位區漏水已積成水灘，天花板漏水漏到外野區十幾排位置全都是積水，積水這樣嚴重，質疑遠雄真的有在修繕及維護嗎？關於漏水方面，今日出席的技師的說法為，「防水的方法第一層先貼防水貼布，其次再用接水盤引流來解決漏水」。陳怡君說，根據今天實地勘察的狀況來看，顯然美國防水膠布及接水盤也止不住漏水，更沒有發揮功能，質問蔣萬安大巨蛋漏水一事該怎麼罰？然考察完大巨蛋，體育局沒有發現漏水之外，還聲稱「確定有會開罰」。陳怡君怒批，體育局是遠雄的員工？還是台北市民的員工？沒有發現再次漏水，體育局沒有失職嗎？為何這時候還對遠雄溫柔以待？質疑蔣萬安敢罰遠雄嗎？多處漏水積水，連接水盤都接不住漏水，請問蔣萬安怎麼罰？最後陳怡君說，對遠雄開罰都如此軟弱的市府，難怪遠雄沒有把大巨蛋當一回事，財團賺錢，市府當冤大頭，也苦了買票進場看球賽的民眾，痛批蔣萬安「您的肩膀呢？體育局腳也麻了嗎？蔣萬安何時開出第一張罰單？」要求即刻開罰。