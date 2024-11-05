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美國總統大選民主黨候選人現任副總統賀錦麗，與共和黨候選人前總統川普民調不相上下，最後誰將入主白宮目前仍難預測。不過，央行外匯局長蔡烱民今（5）日表示，觀察這幾天市場波動確實較大，相關誰勝選市場都有一些反映，除非選後有更多不確定，如開票爭議等，市場波動可能會大一點，否則將回歸基本面。至於川普揚言對台灣收取「保護費」，若川普，他認為，對產業影響較大，對匯市屬間接影響，新台幣走勢主要還是要看美元表現。對於美總統大選結果對台灣及全球匯市影響，蔡烱民坦言，央行也非常關注，觀察這幾天市場波動大，相關誰勝都已些反映，大家也感受到這次美大選，目前還很難說誰會當選，民調都還在誤差範圍，這幾天股匯市波動，主要受川普交易影響，公債強一點，比特幣也漲，股市則還是看個股表現。蔡烱民認為，這次美國總統大選，市場也經歷滿長一段時間9、10月的調整，大概都已先反映，選後在政治不確定因素減少下，市場應會轉向關心基本面經濟表現，除非選後出現更多不確定性。至於開票如果出現爭議，市場波動是否會加大？蔡烱民說，美開票方式與台灣不同，確實有不確定性，這樣波動可能會大一點，但畢竟美國也是民主國家發展這麼久，會找出解決方法，而且也要看在國會能否全面執政，，選舉政見能否落實還要看國會，因此目前一切都未確定。對於市場擔心川普當選對台灣不利，選前已揚言要台灣繳交「保護費」，對此，蔡烱民分析，這對產業面影響較多，對匯市屬間接影響，台北匯市受外資影響較大的，新台幣也是金融市場一部分，國際匯市走勢多跟著美元，過去這幾年新台幣走勢也符合國際走勢，因此，川普若當選，就要看會讓美元走強還是走弱。他提到，過去幾年，即便台灣有地緣政治等影響，新台幣還是反映國際匯市，美元走強，亞洲主要貨幣包括新台幣就走弱，較不受個別因素影響，就算有影響也是間接，他認為，若川普當選，影響較大仍是美元。