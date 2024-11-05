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▲旅客購買行李箱，不管託運或是隨身行李都可以享有免費加重2公斤的福利。（圖／記者朱永強攝，2024.11.05）

▲「虎翼箱tigercarry+」上，嵌入了「飛機的身分證」。（圖／記者朱永強攝，2024.11.05）

華航集團子公司台灣虎航今（5）日舉辦改列上市前業績發表會。虎航新推出登機箱「虎翼箱tigercarry+」，不僅外型亮眼，充滿設計巧思，更值得注意的是，虎航董事長陳漢銘接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，只要購買行李箱，指定時間內搭乘虎航時，隨身或託運行李額度額外優享2公斤，數量有限，預期很快就會銷售一空。據悉，每個行李箱售價為4999元。目前台灣虎航擁有超過120萬名會員，今年更推出會員分級制度，進一步提升會員忠誠度，增加會員互動與公司收益。此外，今日業績發表會現場，充滿旅行氛圍，虎航展示即將上市的登機箱「虎翼箱tigercarry+」，外觀吸晴且具各項實用功能，內裏採用塑膠製品回收再製成的塑膠纖維，實踐永續循環的理念。除此之外，虎航表示，持該登機箱搭乘虎航，更可在指定時間內隨身或託運行李額度額外優享2公斤，吸引許多投資人注目甚至搶先登記，實品也獲得許多稱讚，甚至在現場拉起登機箱，作勢要出國旅遊。虎航董事長陳漢銘接受《NOWnews今日新聞》專訪時分享，虎航在疫情期間不間斷持續推升品牌能見度，不論是和樂天棒球隊聯名合作，或是和其他通路提升品牌能見度，都獲得很多旅客認同。因此疫情過後，陳漢銘希望藉由行李箱上，有特殊最具指標性的垂直尾翼的設計特色，帶給更多認同虎航的旅客能夠購買行李箱一起去旅行，最重要的是，虎航過去最受到旅客計較的就是登機行李的公斤數，因此也賦能這款行李箱，旅客購買行李箱，不管託運或是隨身行李都可以享有免費加重2公斤的福利，他也有信心，這款行李箱一定會深受虎航忠實旅客與會員的喜愛。「虎翼箱tigercarry+」上，嵌入了「飛機的身分證」，陳漢銘說明，這次設計將全機隊使用Airbus A320的合作元素放進行李箱，行李箱側邊也使用了虎航的企業顏色，加上行李箱正面特殊的垂直尾翼，都相當具有識別度，希望讓大家感受到這是台灣虎航獨有獨享的登機箱。陳漢銘指出，行李箱是和台灣萬國行李箱自製、設計的聯名合作，萬國行李箱也誠意合作，即將對前後艙組員，登機工作配備，提供組員整齊劃一的行李箱，明年就可看到虎航組員在機場移動時，會使用整齊劃一行李箱，這也是對於品牌、公司成長與員工照顧的另外一個正面方向。本次台北國際旅展中，「虎翼箱tigercarry+」的詢問度就已經相當高，今日改列上市前業績發表會上，也有不少投資者表現高度興趣，陳漢銘透露，數量有限，預期很快就會銷售一空，也會保留部分商品在官網上販售。