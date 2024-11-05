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《路透社》報導，SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）以地緣政治風險為由，要求參與SpaceX供應鏈的台廠將製造地點移往海外，導致部分供應鏈遷移。對此，經濟部並未從SpaceX或台廠收到相關消息，但強調台廠已切入國際太空供應鏈，短期不會受政治因素影響。報導說，為SpaceX星鏈衛星網路產品提供零組件的眾多承包商之一消息人士表示，因為地緣政治風險，SpaceX要求該公司的製造商在台灣以外生產，迫使至少1家業者將生產轉移到越南，甚至直接要求供應商將製造轉往海外；對此，SpaceX沒有回覆說法。對於是否掌握相關消息，經濟部官員表示，《路透社》有詢問看法，但是經濟部未聽聞SpaceX及台灣廠商反映相關事件，因此無法證實。經濟部表示，在政府協助下，2024年已有46家台廠切入國際太空供應鏈，除SpaceX提供衛星通訊服務，還有其他的國際等衛星運營商，並且目前國際衛星通訊服務趨勢，也是朝結合高、中、低軌道的多軌道衛星整合服務發展，以確保通訊韌性。除了零組件外，經濟部也透過主題式研發，協助17案30家業者，成功整合開發衛星地面接收設備，涵蓋家用、車用、航海用與航空用各個面向。經濟部也補充，台廠所生產產品，像是天線、銅線或通訊器，屬於供應鏈的一環之一，因此最終使用者也未必是SpaceX。整體而言，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發製造能量，台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。