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▲台中市議員黃守達公布受害的A女、E女訪談內容。（圖／黃守達提供，2024.11.04）

台中市政府交通局張姓處長被控經常性騷女下屬，熊抱、摳手心、摸手臂，至少5人受害。市長盧秀燕今天宣布，處長即日起停職接受調查。最早受害的A女，怒指交通局長葉昭甫一開始就包庇壞人，多年後才會出現這麼多受害者，「當初對局長抱有多大信任，現在就有多大失望」；E女則希望處長公開道歉、趕快退休，別換個單位繼續對下屬職權性騷擾。台中市交通局張姓處長性騷案的破口，是E女見處長在裝潢新辦公室，特地加裝氣密窗，擔心未來有更多人受害，決定不再隱忍，另4名受害者也陸續站出來。揭發此事的市議員黃守達，今（5）日公布A女、E女的訪談錄音內容，4年前因不願「約會換開會」、黯然離職的A女談到過往，坦言花好多年才考上公務員，很珍惜這份工作，此事令她一度自我懷疑，「我能當上小主管，是因自己能力好，還是『被看上了』？」A女說，自己留職停薪前，決定向交通局長葉昭甫坦白一切，也說明處裡狀況、其他女性同仁正在受害，局長當時承諾會妥適處理，要她別擔心，但留停結束前，處長仍穩若泰山，她對交通局心灰意冷才決定離職。對於葉昭甫否認早就知情，甚至以她沒提出申訴書為由，說自己不清楚事情經過，她問「如果一定得有申訴書才能證明被性騷擾，當初我向局長述說時，他為什麼沒鼓勵我提出申訴？」認為局長欠她一個道歉。直到今年9月得知E女的事件，她非常遺憾痛心，「如果當初交通局好好處理，是不是就沒有後面這些被害者？」她和幾位願意具名的被害者一起提出申訴、接受調查委員會調查，卻感到非常不舒服，不僅遭到各種質疑，甚至被問「妳們為什麼當初不提出申訴，到現在才提出來？」感受到交通局態度消極，才找上議員幫忙。指控遭處長上下其手的E小姐，今天早上看到市長盧秀燕受訪，感慨從2個月前事發至今，小小訴求終於被市府團隊正視，「至少他是停職的，不會再讓其他人受到騷擾。」除了希望處長向所有曾被騷擾的女同仁道歉，E小姐也盼他趕快退休，別再換到其他單位，繼續利用職權騷擾任何一位女性。