身處網路發達的現代，店家的Google評論幾乎等同於商譽指標，因此老闆們也開始格外重視評價內容。不過近期有民眾發現了奇葩事蹟，有位Gogoro騎士前往宏佳騰車行請店家幫忙鎖後照鏡，遭婉拒後回家怒給1星負評，完整內容也引爆大批網友關注。
臉書「爆料公社」今（5）日分享一篇貼文，是一處宏佳騰車行被顧客留下1星評論的截圖，不過內容卻有些奇怪，因為這位客人留言寫下「拜託你們幫忙鎖個後照鏡，你跟我說這是Gogoro不是宏佳騰，連鎖後照鏡都不肯幫忙，真是開了眼界。」
奇葩的給星原因曝光後，立刻遭大批台人吐槽，「台灣人從來沒有意識到，服務是需要付費的」、「然後到時故意說原廠表示人為故障，要求宏佳騰賠償嗎？」「這樣就開了眼界，可見眼界也是很小」。
還有些人開進行神比喻，「去家樂福辦好市多聯名卡概念」、「我下次要去Porsche 原廠維修保養 Toyota 」、「這跟拿肯德基雞塊去麥當勞要糖醋醬有得比」。
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奇葩的給星原因曝光後，立刻遭大批台人吐槽，「台灣人從來沒有意識到，服務是需要付費的」、「然後到時故意說原廠表示人為故障，要求宏佳騰賠償嗎？」「這樣就開了眼界，可見眼界也是很小」。
還有些人開進行神比喻，「去家樂福辦好市多聯名卡概念」、「我下次要去Porsche 原廠維修保養 Toyota 」、「這跟拿肯德基雞塊去麥當勞要糖醋醬有得比」。