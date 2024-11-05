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國內首家、也是目前唯一低成本航空公司、華航集團子公司台灣虎航-創（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會。受惠疫後出國旅遊人數激增以及航點增加，虎航今（2024）年1月至9月累計營收達新台幣126.37億元，年增39.65%，已超越去（2023）年全年營收，前三季每股盈餘更來到5.52元，優異的營運成績引起市場注意。根據IATA（國際航空運輸協會）數據指出，2023年全球航空客運需求已幾乎恢復至疫情前水平，並預計在2024年將增長3.8%。亞太地區被視為未來增長的關鍵市場，台灣虎航擁有15架客機，飛往28個航點（疫情後至今已新增14條航線），經營41條航線，其中韓國有4個航點，待11月26日首航桃園-宮崎後，日本航點將達20個，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司，奠定了其在飛往日本的市場領導地位。台灣虎航董事長陳漢銘今日率領管理團隊出席改列上市前業績發表會時，對投資人信心喊話「台灣虎航持續超越，突破自我的下一個精彩，讓我們共同拭目以待」。華航董事長謝世謙、華信航空董事長高星潢今日也都親自出席業績發表會。虎航總經理張明瑋說明，虎航現有9架A320ceo客機、6架A320neo客機，共計15架客機，員工816人。因應造訪日韓人數增長，機隊載客率已達86%，自2021年起陸續引進新機，持續因應市場需求增加機隊運能，讓機隊年輕化降低維修成本。張明瑋指出，今年1到9月客運收入121.71億元，其中票收占比78.3%，附帶收入21.7%。東北亞為大宗88.3%，日本航線就占比77.7%，虎航將持續優化現有航線，並針對獲利航線增班，提高市場占有率，未來將東北亞優勢擴展至東南亞，平衡航網，也將強化以台灣為中轉點，提升市場競爭性。營運優勢上，台灣虎航在主要機場提供早晚班次選擇，次要機場則以互補模式運營，強化旅客從不同機場進出的便利性。同時，台灣虎航更擁有12條獨家航線，並透過單一機型A320和全經濟艙的精簡服務，專注於提供成本效益高的國際旅遊選擇，成功吸引大量旅客；銷售上則以官網為主要通路，有效降低通路費用，顯著提升整體經營效益。法人表示，台灣虎航憑藉其低成本航空模式、靈活的市場策略及多元的品牌合作，正穩步擴大在亞太市場的影響力，並持續在疫情後航空市場的復甦潮中佔據有利位置，以全球航空業逐步旺盛的市況來看，公司營運樂觀可期。