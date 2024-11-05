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有網路流傳有外國性侵犯者入境我國，內政部移民署今（5）日證實此消息為真，政府已展開因應作為。移民署表示，該外籍人士入境後，我方才收到外國政府的通知，對方曾於23年前有緩刑紀錄，但是目前並未遭到外國政府通緝，但為維護我國利益及民眾的安全，政府已於接獲通知後立即採取行動。移民署已經成立專案小組追查這名外籍人士行蹤，如經查獲，將依《入出國及移民法》規定強制驅逐出國，並於出境後管制其再入境，以保障民眾及社會的安全。但因全案涉外國政府情資及個資，所以用密件通知相關機關，留意並協尋，防止該「美籍人士」在台灣取得工作及居留許可。移民署證實，接獲美國國土安全調查辦公室發文示警，但接獲通知時涉犯兒少猥褻案件的W男已經入境，本署目前動員專勤隊、事務大隊外勤人員進行搜查，並懇請民眾提供線索協尋，以防堵該美籍W男在台取得工作機會或居留許可。美國國土安全調查辦公室表示，擔心W男停留台灣期間違反台灣法律及善良風俗，發文示警台灣政府並請求台灣移民署協尋並依法查緝，移民署接獲美國在台協會國土安全調查辦公室示警後，同步把公文傳遞給警政署、外交部、勞動部、教育部等單位協查。移民署強調，成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國，並於其出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。