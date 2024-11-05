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▲最後Joeman也轉念，認為自己躲過一劫。（圖／翻攝IG@Joeman）

▲Joeman日前開著特斯拉，突然跳出胎壓過低的警告，檢查後發現是輪胎中釘。。（圖／翻攝IG@Joeman）

▲Joeman才開一萬公里，輪胎就已經看見鋼絲。（圖／翻攝IG@Joeman）

車子真的要定期保養！百萬網紅Joeman今（5）日上傳一部短影音，分享自己遇上的驚險事件，因為日前九妹開著自己的特斯拉出門，螢幕卻突然跳出紅色警示訊號，他立刻將車開往自己車行檢查，卻發現四個輪胎都已經磨損到見鋼絲，已是隨時可能爆胎的情況，也讓他一秒轉念「其實運氣很好」。Joeman稍早在IG上發出一段影片分享，自己前幾天開著特斯拉出門，結果螢幕突然跳出紅色警示，提醒他胎壓過低，於是Joeman就先前往自己經營的車行檢查。沒想到車行的技師檢查後，發現輪胎被釘子刺穿，導致胎壓迅速降低，除此之外，合夥人還補充表示，其實Joeman的特斯拉四個輪胎最外圈部分，都已經看見鋼絲裸露，已經是隨時可能爆胎的情況。這讓Joeman難以置信，因為自己目前才開一萬多公里，而自己過去駕駛油車的經驗來說，這個里程數應該都還不到輪胎更換的時間點，他也推測可能是特斯拉馬力較大，加上自己常常急煞的駕駛習慣，才會導致輪胎磨損速度超出預期。因此最後Joeman也一秒轉念，「多時候你覺得運氣不好，但事後來看你發現其實是運氣很好」，因為輪胎中釘才發現輪胎異狀，若真在高速行駛時發生爆胎，輕則可能擦撞路肩，重則引發重大車禍。