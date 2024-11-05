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▲「秀美油飯」以傳統木桶製作油飯保留香氣，再加入高雄在地蘿蔔、梅子等食材為傳統美食增添新風味。（圖／高市府青年局提供）

▲「胖奇熱狗堡」以造型攤車與創意產品名稱走紅，是饕客不可錯過的口袋名單。（圖／高市府青年局提供）

▲必比登推介餐廳「牛老大涮牛肉」，在市集兩天推出全台首創限定限量的「手搖產品」。（圖／高市府青年局提供）

想在高雄過個超Chill的週末，別錯過今年最潮的「城市嶼浪」市集！今年市集將在11/9-11/10於高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場。全台80家人氣攤車齊聚高雄，從異國美食到本地特色小吃應有盡有，還有手作好物和逗趣圖文商品，讓你吃到爽、玩到嗨！無論是聽音樂還是逛市集，絕對滿足遊客對音樂、美食與手作的渴望。這次市集更以「藍橘黃三色，山、海、港都文化與精神」為主題，推出系列限定創意商品，美食吃貨或手作控絕不容錯過！今年最大亮點邀請連續3年榮獲米其林必比登推介餐廳「牛老大涮牛肉」，僅在市集兩天推出全台首創限定限量的「手搖創作」，業者將溫體牛肉、花生內餡小湯圓、麻辣口味冰磚及牛肉湯以手搖混合方式，開發出口感Q彈、嚼勁十足、口味香辣且鹹甜交織的「必富湯」。這款史無前例、前所未見、轟動武林、驚動萬教的巔峰新品，光聽就讓腦海充滿畫面，舌尖味蕾瞬間全跳了起來！此外，去年市集競賽冠軍「Her呷雞蛋糕」也帶著全新奶酥厚片登場亮相。還有以高雄海洋為靈感的特色品牌「海龜哺哺」，推出致敬海洋的「海洋甜筒冰淇淋、海洋氣哺哺」，口味新奇又有趣。除了吃吃喝喝，音樂怎能少？高市府青年局今年精心籌備邀請知名樂團「原子邦妮」、「無妄合作社」及「163braces」等8個超夯樂團登台開唱，讓遊客盡享美食音樂雙震撼，狂歡市集嗨翻天！青年局局長張以理表示，「城市嶼浪」不只是一場市集，更是青年局輔導攤車品牌的重點政策與計畫，目的希望青創商家能用高雄在地元素結合創意想法，開展市集與攤車競賽。另外，市集競賽也特設「限定商品創意獎」，鼓勵業者選用高雄農漁產品製作限定商品，無論美食類或手工藝類獎項，都會邀請美食部落客「美食好芃有」及專業人士評分，得獎攤商不僅能抱走獎金，還能獲得網路曝光機會拓展市場。自11月1日至8日市集開幕前夕，將開放民眾上網票選最愛攤位，11月9日活動當天，專業評審也將進行評分。藉由線上投票支持、線下品嘗美味的方式，讓共襄盛舉的民眾參與感拉好拉滿。此外，今年市集還邀請高都汽車現場展售新車，只要至服務台填寫問卷，即可領取高都汽車贊助的精美紀念品，讓美食音樂相伴之餘，還有賞車可選擇!今年「城市嶼浪」同樣秉持綠色永續理念，鼓勵民眾自備購物袋、野餐墊，減少一次性塑製品使用，倡議綠色生活愛地球。前來市集吃喝玩樂的民眾，可搭乘高雄輕軌至真愛碼頭站，下車幾步路就可抵達海風廣場吃美食、吹海風，悠哉享受愜意週末。