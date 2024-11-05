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▲海洋保育署到新加坡進行專業海洋污染應變訓練，受訓學員到Resolve Marine海事公司參訪，並交流海難事故應變心得及意見。(圖／海洋保育署提供)

▲受訓學員取得OPRC-HNS操作級與管理級證書。(圖／海洋保育署提供)

海洋保育署副署長李筱霞於日前，率領中央及地方應變主管機關及相關事業夥伴，到新加坡進行為期4天的專業海洋污染應變訓練，以提升應變專業能力。海洋保育署副署長李筱霞表示，海洋保育署為因應全球貿易增加，所帶來的海洋化學品污染風險，乃邀請中央及地方應變主管機關及相關事業夥伴，到新加坡進行為期4天的專業海洋污染應變訓練，此次訓練是在提升海洋應變人員的專業能力與應變效率，參訓的30位學員均已順利完訓，並取得OPRC-HNS操作級與管理級證書。李筱霞說，海洋保育署此次到新加坡進行專業海洋污染應變訓練，邀請英國 Gorton Consultancy Limited 的專家進行指導，以增強我國在面對海洋污染事件時的應變能力，課程涵蓋化學品分類與標示、國際海運危險品章程(IMDG Code)，以及有毒有害物質(HNS)的運輸及洩漏應變策略等，更實地到新加坡Resolve Marine海事公司參訪，並交流海難事故應變心得，也邀請國際油輪船東污染防治協會(ITOPF)分享其在海難事故的賠償計畫，且以假定情境，進行分組兵棋推演作為總結。李筱霞指出，由於海上載運的化學品來源多樣、成分複雜及型態多元，相較於海洋油污染事故，化學品事故在應變上最大的挑戰，主要來自化學物質的差異性，包括火災、爆炸、毒性和環境危害，以及和不同物質特性展現，如氣體/蒸發、漂浮、溶解及沉降等。李筱霞並指出，此次訓練更著重於事故案例解析，深入剖析化學品洩漏的應變策略及物質特性，強調事故發生初期的關鍵決策，對污染控制的重要性，期透過此次訓練及經驗分享，學員能運用所學知識與技術，進一步強化我國的海洋污染應變網，海洋保育署也將持續培訓海洋污染應變人力，以確保海洋環境的永續發展。