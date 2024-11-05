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▲舒子晨在節目上自爆曾因講錯話而害籃籃崩潰大哭。（圖／中天綜合台提供）

舒子晨（Nikita）過去從《大學生了沒？》出道，至今也在戲劇圈、主持界中有不少亮眼的成績，不過她日前登上綜藝節目《小明星大跟班》，參加「這個玩笑會不會開過頭？明星樂極生悲事件簿」主題錄影，竟在節目中自爆曾因為一句開玩笑，就讓籃籃自願退團，事後舒子晨表示自己土下座和籃籃道歉，事情才平息。舒子晨在節目中坦言說者無心、聽者有意，能害得籃籃大走心：「我跟籃籃、何美有個組好玩的團體，有一次我跟何美去上憲哥的節目，那天籃籃沒去，憲哥就說『最閒的人才會來』，我開玩笑說『她現在太忙了，我們要徵選新團員』，之後我還轉發這個片段在限時動態上。」沒想到籃籃看到這則動態後信以為真，讓舒子晨直呼事情大條了：「她看到馬上退出群組，後來我們有約出來聊開，我們一見面就開始哭，她才說退出的原因是她很看重這個團體，但卻看到我說要徵選新團員，我馬上土下座跟籃籃說對不起。」歐漢聲後續聽完表示也許是因為籃籃很重視彼此的友誼才會這麼介意：「貌合神離的團體怎麼開玩笑都沒差，妳看咻比嘟嘩。」此話一出，吳宗憲立馬反駁：「咻比嘟嘩在我的帶領之下，是台灣存活最久的團體，而且每個人都有成就，妳看以前他那團叫羅密歐，搶妹的搶妹、內鬨的內鬨。」