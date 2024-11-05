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濟洲公司飛馬牌特調咖哩粉遭檢出含有致癌疑慮的蘇丹色素一號，繼台北市、新北市教育局後，今（5）日台中市、桃園市、基隆市教育局公告校園午餐食材暫停使用咖哩粉、塊、辣椒粉等調味料，教育部稍早表示，為確保學校午餐使用調味品的安全及維護師生健康，教育部今天已經函文，請學校午餐暫緩使用飛馬牌咖哩粉至114年1月20日。飛馬牌特調咖哩粉上週遭新北市衛生局檢出蘇丹色素一號，要求下架回收，台北市教育局4日經清查後發現台北市有3所學校營養午餐有使用該品牌咖哩粉，上月底已要求下架。教育部對此表示，衛生單位檢驗「濟生股份有限公司」生產「飛馬牌特調咖哩粉」檢出「蘇丹色素一號」，為確保學校午餐使用調味品之安全及維護師生健康，教育部已函文，請學校午餐暫緩使用飛馬牌咖哩粉至114年1月20日。教育部指出，倘若學校發現食材供應商使用非法添加物，可依學校午餐採購契約規定予以記點、要求繳納違約金，嚴重者終止契約，並依食品安全衛生管理法相關規定裁罰。