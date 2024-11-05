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華航集團子公司台灣虎航-創（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，虎航董事長陳漢銘表示，今年獲利是虎航成立10年最亮眼的成績，屆時股利配發除了扣除法定10%，將朝著全數配發為目標。受惠疫後出國旅遊人數激增以及航點增加，虎航今（2024）年1月至9月累計營收達新台幣126.37億元，年增39.65%，已超越去（2023）年全年營收，前三季每股盈餘更來到5.52元，優異的營運成績引起市場注意。陳漢銘表示，事實上虎航疫後發展不容易，團隊成員很努力，發展初步會先將外站人力不足彌補起來，去年虎航全年逐步恢復既有航線，在人力相對穩定之餘，拓展航線航點，加上月底開航的宮崎，飛日多達21條航線，運能效益比較不佳的航線，會先以東北亞替換，持續保持營收成長，並把航線飛足飛滿。陳漢銘觀察，疫後東南亞泰國、越南出遊市場龐大，出遊市場很像是20幾年前台灣人出遊，要玩好玩飽、CP值高，因此虎航在東北亞綿密布局，希望吸引東南亞來台灣中轉、旅遊，再往東北亞出發，這也需要擴大和國內旅遊業者合作配套。至於明年股利發放部分，陳漢銘表示，章程規定不低於50%，但今年獲利是成立10年最亮眼的成績，感謝大股東、投資人長期以來對虎航支持照顧，因此股利發放將朝著扣除10%法定盈餘公積後，全數分配給大家。