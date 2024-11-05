承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」雙品牌即日起到11月11日推出線上旅展，包含住宿、餐飲優惠券，最低14折起，其中住宿強打「承億集團聯合住宿套票」，買8贈1享26折優惠價1萬5192元，平均每張1,688元，可用1~3張住遍集團旗下5家飯店。緊鄰大巨蛋的國聯飯店，則是將於11月11日到18日推出限時八天快閃限量優惠，可預訂明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客房雙人入住快閃超值價每房每晚2,888元。
迎接將來的雙11，國聯大飯店預計於11月11日到18日，在官網（按此）推出限時八天快閃優惠，開放預訂明年1、2月訂房，不分平假日皆適用，精緻客房雙人入住快閃超值價每房每晚2,888元。
國聯大飯店坐落於光復南路上，緊鄰台北大巨蛋、松山文創園區、捷運國父紀念館站等市中心指標性景點，近期飯店也斥資三億元大幅改裝，客房、大廳與兩間餐廳、宴會廳，展現出煥然一新的設計風格。
此次雙11快閃優惠適用於精緻客房，不論一大床或兩小床皆適用，每房每晚2,888元超值的價格已包含服務費，但不含早餐，房型最多可入住2位，裝潢呈現出簡約的設計風格。開放訂房期間為2025年1月2日至2月底，不限平假日且農曆春節期間也適用，此次優惠房型僅限官網線上訂房，不提供加床也不得與其他優惠合併使用，每日將僅限量20間房，民眾先搶先贏。
另外，承億集團也將在即日起至11月11日，於官網（按此）推線上旅展，強打「承億集團聯合住宿券」優惠價單張1,899元（原價6,600元，約29折），還有買8贈1優惠，原價5萬9,400元可在11月11日前享限定26折優惠價，僅1萬5,192元，平均每張只要1,688元，皆依房型人數提供早餐，使用一張券可於平旺日入住淡水吹風／花蓮山知道雙人房乙晚。
平日加價700元、旺日加價1,300元可入住桃城茶樣子標準雙人房乙晚，使用兩張券則可於平旺日入住潭日月標準雙人房乙晚，以上若在週一至週四(限平日)入住再視房況享免費升等房型；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房乙晚，再享自助式早餐。
也可單買承億酒店住宿優惠券，此檔推出「經典和式雙人房平日套票（共5張）」（原價17萬元）下殺1.4折，為2萬4000元，平均單張4,800元，憑券可在平日入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐，非常適合三五好友或家庭購入一起來玩。
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國聯大飯店坐落於光復南路上，緊鄰台北大巨蛋、松山文創園區、捷運國父紀念館站等市中心指標性景點，近期飯店也斥資三億元大幅改裝，客房、大廳與兩間餐廳、宴會廳，展現出煥然一新的設計風格。
此次雙11快閃優惠適用於精緻客房，不論一大床或兩小床皆適用，每房每晚2,888元超值的價格已包含服務費，但不含早餐，房型最多可入住2位，裝潢呈現出簡約的設計風格。開放訂房期間為2025年1月2日至2月底，不限平假日且農曆春節期間也適用，此次優惠房型僅限官網線上訂房，不提供加床也不得與其他優惠合併使用，每日將僅限量20間房，民眾先搶先贏。
另外，承億集團也將在即日起至11月11日，於官網（按此）推線上旅展，強打「承億集團聯合住宿券」優惠價單張1,899元（原價6,600元，約29折），還有買8贈1優惠，原價5萬9,400元可在11月11日前享限定26折優惠價，僅1萬5,192元，平均每張只要1,688元，皆依房型人數提供早餐，使用一張券可於平旺日入住淡水吹風／花蓮山知道雙人房乙晚。
平日加價700元、旺日加價1,300元可入住桃城茶樣子標準雙人房乙晚，使用兩張券則可於平旺日入住潭日月標準雙人房乙晚，以上若在週一至週四(限平日)入住再視房況享免費升等房型；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房乙晚，再享自助式早餐。
也可單買承億酒店住宿優惠券，此檔推出「經典和式雙人房平日套票（共5張）」（原價17萬元）下殺1.4折，為2萬4000元，平均單張4,800元，憑券可在平日入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐，非常適合三五好友或家庭購入一起來玩。