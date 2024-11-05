我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強B組預賽將於11月13日正式開戰，目前中華隊正在台北大巨蛋展開集訓，打擊教練彭政閔在場邊觀察選手備戰狀態，認為打者都已經準備好了，但他也提到，球員在經歷一整年的賽季，又要參加高強度的國際賽，對球員來說，疲勞是一大考驗。中華隊在10月30日展開集訓，並於上週與捷克隊進行兩場交流賽，取得1勝1和的成績。從中華隊陣容來看，陣中左打與安打型選手居多，故長打火力可能是中華隊的隱憂。彭政閔對中華隊打線充滿信心，並期待選手在比賽中展現應有的實力，「基本上一支好的球隊，隊上會有很多好不同類型的選手，中華隊確實有能力，希望能在比賽中能發揮出來。」林安可在對捷克的交流賽G2轟出逆轉滿貫砲，打擊近況良好，也是中華隊第四棒人選之一。彭政閔指出，林安可目前腳傷已無大礙，狀態逐漸回升，他將是中華隊打線重要火力輸出。彭政閔表示，整體調整狀況不錯，體能上的疲勞可能成為選手們最大的挑戰。由於許多球員剛結束密集的120場例行賽，甚至有些還參加了季後賽和冠軍賽，如何在12強賽中保持專注將是關鍵。他強調，12強賽這不僅是技術的比拼，更是一場「意志力」的較量。