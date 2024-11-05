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▲印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任印尼市場首位觀光代言人。（圖／觀光署）

▲觀光署副署長林信任贈送Mikha喔熊頸枕及喔熊餅乾等伴手禮為Mikha拍攝行程打氣。（圖／觀光署）

為加強台灣觀光品牌於印尼地區知名度，交通部觀光署邀請印尼重量級明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任印尼市場「首位」觀光代言人，並來台拍攝印尼語版臺灣觀光宣傳影片，觀光署副署長林信任現身拍攝現場，替Mikha加油打氣。觀光署今（5）日表示，印尼為超過2.7億人口的多元族裔國家，擁有超過3,000萬華裔人口及世界最多的穆斯林人民，是臺灣極力爭取的入境旅遊市場之一，為加強臺灣觀光品牌於印尼地區知名度，觀光署今(113)年2月於雅加達設立臺灣觀光服務處後，積極辦理多項推廣宣傳活動，113年1-8月印尼來臺旅客已超過15萬人次，較去年同期成長達16.39%，為積極爭取印尼入境旅遊市場，鎖定印尼穆斯林客群並展開全新名人代言公關宣傳計畫。Mikha畢業於美國哈佛商學院，是印尼超高人氣明星，擁有IG705萬粉絲，跨足演員、歌手、模特兒等全方位領域，主演電影更是Nexflix最受歡迎電影排行榜之列。本次拍攝臺灣觀光宣傳影片將以親山、親水、環島悠遊為概念，行程遍及臺灣南北包括台北101、圓山飯店及高雄愛河等經典景點，以及野柳女王頭、南投日月潭及台南漁光島等國際馳名觀光勝地。副署長林信任今日代表現身拍攝點探班Mikha，並贈送喔熊頸枕、穆斯林認證的鳳梨酥伴手禮與經典奶茶，林信任表示，印尼疫後出境旅遊興盛，為重要市場之一，繼今年2月成立雅加達台灣觀光服務處後，首度啟動公關計畫，邀請Mikha擔任印尼市場臺灣首位觀光代言人，希望藉由高人氣宣傳台灣觀光魅力。Mikha表示，來台前聽聞台灣鳳梨酥美味，是此行必買的伴手禮，感謝觀光署的熱情與貼心深感溫暖，希望這支影片能把台灣濃濃的人情味分享傳遞給所有粉絲與民眾，共同感受台灣「舒適、友善、安全」優質旅遊環境。除了Mikha之外，陸續還有印尼人氣最高的帥氣主廚Juna Rorimpandey，以及三位知名網紅拍攝觀光宣傳影片接力推廣台灣，希望藉由名人的魅力和影響力，號召印尼民眾親自感受「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）台灣的魅力，讓臺灣成為印尼出國旅遊的首選。Mikha來台拍攝宣傳影片預計於114年1月在雅加達辦理宣傳影片首播記者會公布，MiKha將親自介紹並與媒體分享此次臺灣旅遊經驗，並透過網路平台、戶外電子看板及旅展等實體活動進行宣傳推廣。觀光署期待藉由大型台灣觀光影片宣傳計畫，讓更多印尼民眾愛上台灣，帶動一波又一波的印尼來台旅遊熱潮。