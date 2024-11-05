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▲謝明宏指出，朱鳳崗在離世前仍持續為遺作《卡卡囌卡卡衝》努力。（圖／朱鳳崗臉書）

資深導演朱鳳崗在影視界深耕多年，是電影《搭錯車》、《英雄本色》的製片，也曾執導過電影《亮不亮沒關係》、《婆媳過招七十回》。不料今（5）日稍早卻傳出，朱鳳崗因心肌梗塞已於10月28日病逝消息，享壽78歲。而他過去因為遺作《卡卡囌卡卡衝》歷經風波，導致身體出狀況，還因此欠下2000多萬債務，為了還錢他曾當過大夜班保全，沒想到最後還沒完成心願就遺憾離世。據《壹蘋新聞網》報導，製作人謝明宏證實，朱鳳崗已經離世，他也透露，朱鳳崗的身體原本非常健康，不過因為遺作《卡卡囌卡卡衝》先前上映時，受到不少輿論風波，最後朱鳳崗不甘負荷，身體狀況才會亮紅燈。謝明宏也說，《卡卡囌卡卡衝》該片製作費高達1400萬，此外還有上映、首映會等開銷，導致朱鳳崗總共要賠2000多萬，為了還清巨額債務，朱鳳崗不惜當大夜班保全，且朱鳳崗直到過世前，都仍掛心在《卡卡囌卡卡衝》上，甚至想將作品送到中國大陸，結果剪輯才弄到一半，版權都尚未賣出，朱鳳崗就離開人世了。據了解，《卡卡囌卡卡衝》原名為《爸爸媽媽靠邊站》，於2020年11月27日上映，該片以原住民為題材，不料上映之後，不少觀眾認為內容對原住民充滿歧視和刻板印象，甚至抨擊是「年度最噁台片」。導演朱鳳崗和監製謝明宏當時因為負評都感到相當沮喪，也強調電影絕無輕視、攻擊原住民。