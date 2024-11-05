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▲GD（權志龍）的機場穿搭十分有存在感。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

韓國男子偶像團體BIGBANG的隊長G-Dragon（權志龍），近日睽違7年終於再度發布新作品，推出單曲〈Power〉，讓粉絲又驚又喜，不過他最近出席香港香奈兒活動，造型卻被網友笑稱像在模仿「開喜婆婆」，而隨著他現身活動的影片曝光，他又再度遭到熱議，疑似酒醉、沒睡醒的走路方式，慘被粉絲吐槽：「是在致敬蔡閨嗎」、「走路也太俗氣」、「帥到看不懂？」GD近期飛往香港參加香奈兒活動，昨（4）日被直擊現身仁川機場，他從一下飛機就是眾人矚目的焦點，仔細觀看GD穿搭，他不僅戴上帽子，還綁上花紋絲巾，更穿了鮮紅色格子毛衣及淺藍色復古牛仔褲，整個人存在感十足，讓不少粉絲紛紛熱議，指出這套穿搭神似台灣開喜烏龍茶廣告中的「開喜婆婆」：「我以為是開喜婆婆，原來是志龍婆婆」、「龍哥戴頭巾是時尚，我們戴只能當開喜婆婆」、「GD喜不喜歡喝烏龍茶」、「GD的最新造型，還是落後了開喜婆婆快30年。」而GD今（5）日現身活動會場，更是掀起網友討論，只見他戴著橘色墨鏡、穿著粉紅色的香奈兒外套，搭配時下最流行的「小廢包」，下半身則搭配深藍色緊身牛仔褲，整個人看上去十分前衛，不過姿勢卻十分詭異，透過影片可以明顯看出，他步履蹣跚的走進媒體拍攝區，一副酒醉的模樣，還瞇眼看向媒體，疑似是看不清楚前方視線，不僅頻頻回頭，還被保全人員提醒多次，才配合記者拍照。對此網友也在網路上掀起熱議，紛紛直言GD這一次的出場風格神似蔡閨：「這個走出來你跟我說沒在致敬蔡閨」、「連走路都怪怪的」、「GD好像對潮流有點誤會」、「蔡閨姐受邀香奈兒，台灣之光」、「是有重聽嗎」、「昨天開喜婆婆，今天蔡閨」、「這個髮型是剛睡醒？」、「他在社會實驗」、「是近視還是有重聽，笑死！」