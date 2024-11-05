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▲謝欣穎（右）演出畢書盡（左）的MV，還在社群平台幫忙宣傳，因此掀起討論。（圖／索尼音樂提供）

情歌王子Bii畢書盡將在12月初發行暌違3年的最新專輯《Bii WITH YOU》，專輯概念曲〈不苦Glacier〉將在11月8日搶先推出，歌曲的英文名是冰河Glacier，歌曲正是以「冰河」主題來闡述「真愛不苦」，唱出有一種愛與堅持。不只歌曲掀起討論，MV邀請到「破億票房導演」殷振豪導演攜手「台北電影節最佳女主角」謝欣穎加入陣容，預告一釋出也掀起討論，預告片尾還看到畢書盡的瞳孔從全黑到正常，許多粉絲不斷猜測，「畢書盡是外星人嗎？」導演殷振豪和謝欣穎昨（4）日在社群驚喜公布〈不苦〉的MV預告，看到預告中謝欣穎在濃霧中騎著腳踏車奔馳著，透露出科幻浪漫又神祕的氛圍，如同電影質感的畫面，馬上引發粉絲的好奇，留言發問：「是新電影嗎？」、「很期待新片。」而這個謎底在今日揭曉，其實是殷振豪和謝欣穎一起合作Bii全新單曲〈不苦〉的MV，且Bii也加入演出，再度引爆期待度。在今天公布的最新預告中，能看到整體MV想呈現的是奇幻的愛情故事，在預告尾聲甚至看到畢書盡的瞳孔從全黑轉為正常的過程，再加上先前謝欣穎文章寫著，「你相信有外星人嗎」，讓粉絲不斷猜測，「莫非Bii要飾演外星人嗎？」還有網友大讚，「光是短短幾秒鐘的鏡頭，空靈感十足的Bii是最帥的外星人！」Bii也表示，久違的拍攝了MV，拍攝得十分盡興，請粉絲期待他全新的作品〈不苦〉和MV。事實上，畢書盡每月都會挑戰各種曲風，並結合大自然各種異象，逐漸構築起一個嶄新的Bii音樂宇宙，不斷掀起熱潮。而他這次將在12月初發行相隔3年的正規專輯《Bii WITH YOU》，其中先行推出的專輯概念曲〈不苦〉，想引領聽眾進入情感異象的浩瀚之境。畢書盡透露，首次聽到demo時，感受到自己仿佛身處遼闊的冰河中；在錄音時，他也閉上眼睛，腦海中浮現出的畫面是自己這幾年來的努力點滴，身邊的人的陪伴、更重要的是歌迷的一路支持相隨，讓他感受到滿滿的幸福，希望透過這首歌傳達強大的力量，守護、珍惜每段真摯的感情，過程都是幸福，一點都不苦。