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台灣羽球男雙組合李哲輝／楊博軒，今（5）日在南韓羽球大師賽上演逆轉秀，經過三局激戰，李哲輝／楊博軒以15：21、21：18、21：15擊敗馬來西亞對手陳蔚強／阿茲林，順利挺進男雙16強，為爭取年終總決賽參賽資格邁出關鍵一步。世界排名第10的李哲輝／楊博軒在本屆賽會名列第2種子，先前兩度交手馬來西亞組合皆取勝。此戰首局李哲輝／楊博軒打出7：4優勢開局，但遭遇對手反撲，被打出10：4攻勢，最終以15：21讓出一局。隨後第二局，李哲輝／楊博軒一路保持領先，在19：18領先時連拿2分，以21：18成功扳回一局。決勝局李哲輝／楊博軒打出一波7：0攻勢，並澆熄大馬組合反撲氣焰，以21：15拿下勝利。本場比賽是李哲輝／楊博軒在丹麥公開賽休戰後的首次亮相，並在南韓大師賽挺進男雙16強，向年終總決賽資格進一步邁進。此外，其他台將方面，盧明哲／唐凱威及盧震／柏禮維順利晉級16強，而邱相榤／王齊麟則將在明（6）日登場，迎戰來自越南的組合陳丁茗／阮庭黄。