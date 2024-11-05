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▲金針菇日前捲入邪教爭議，今（5）日終於發動態回應，指出自己只有上托福英文課。（圖／IG ggu__kim）

▲林瑄（左）和金針菇（右）捲入爭議後，一直未正面回應傳言。（圖／IG ggu__kim）

在YouTube上擁有131萬粉絲訂閱的韓國網紅「金針菇」，因為自然不做作的拍片方式，總收穫大票粉絲喜愛，但近期有網友指出，金針菇最新發布的幾支影片，點閱率直線下滑，除了訪問《黑白大廚》白湯匙金度潤的影片比較熱門以外，其餘作品的流量似乎都不是很好；不只如此，金針菇近期還被網友挖出疑似參加了邪教，上了心靈課程，話題延燒至今，金針菇今（5）日稍早也出面發聲，回應所有輿論，指出自己確實有上課程，不過是托福英文課。邪教疑雲遭起底後，金針菇似乎不被網路聲浪影響，依舊正常經營社群，限時動態也從未停止更新，不過她今天稍早卻突然對於參與心靈課程一事發表回應：「有看到大家討論留言及新聞內容，想說看到一些菇粉們擔心，這邊統一回覆，我沒有參與相關的課程或組織喔，最近只有上托福英文課QQ，謝謝大家。」回顧金針菇的這次風波，先前有網友在Dcard上發文，表示：「金針菇、林瑄相信比心靈課程更邪門的宗教？」更挖出林瑄近期的影片，雖然看起來是旅遊介紹，但實際上是介紹組織的大本營，不只如此，更有其他網友發現該組織「鳳凰之母國際團隊」的社長與林瑄、金針菇在社群上都有互相追蹤，林瑄甚至曾拍過影片介紹組織的旗下分支，讓粉絲傻眼，直言：「真的是很魔幻。」不過當時也有理性網友出面緩頰：「沒有騙財騙色就還好，個人信仰不予置評」、「不管是什麼宗教或活動課程，如若使人有正向的改善，而不傷害他人，倒也不用過度的去猜想」、「近幾年蠻多身心靈療癒相關的課程，我覺得如果沒有斂財或心靈操控都還好吧，就跟很多人會玩水晶一樣啊，不用一竿子打翻一船人耶！」