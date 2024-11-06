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長榮航空5日表示，桃園市政府勞動局實施勞動檢查，以空勤組員超時工作違反《勞動基準法》為由，裁處罰鍰新台幣165萬元，公司將採行政救濟措施。長榮航空5日公告，桃園市政府勞動局實施勞動檢查，以長榮航空空勤組員超時工作，違反《勞動基準法》第32條第2項規定，裁處罰鍰累計達新台幣165萬元。長榮航空提到，依裁處書規定期限內繳納罰緩，但也將採行政救濟措施。對此，長榮航空回應，公司空服組員派遣均符合航空器飛航作業管理規則（AOR），但空服組員的工時偶爾會因突發性因素受影響，例如天候、軍演、機場流量管制，以及乘客突發疾病而須轉降航班等，導致空服組員無法依原規劃班表執行勤務，但長榮航空都有持續檢視相關作業，盡力降低空服組員超時工作的情況發生，惟相關因素實無法事先預知，也很難避免，故公司將採行政救濟措施。