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▲湯姆克魯斯年輕時是英俊過人的偶像小生，無數女性花錢進戲院只為看他的帥臉。（圖／摘白IMDb)

被全球萬千觀眾崇拜超過30年的超級巨星湯姆克魯斯，年輕時帥氣過人，是無數女性心目中的白馬王子，不過現在他已年逾花甲，就算保養比起同齡人士成功不少，也難和30年前相比。之前八卦報導稱他著迷於把自己塞進負100度的超低溫設備中，認為能夠減少新陳代謝、促進膠原蛋白產生，達成回春效果。現在又有報導指他早該要動手術除眼袋，他卻堅持不願意在臉上動刀，才會迷信非手術的療法。醫美手術在世界各地都大為盛行，最仰賴外表的演藝圈，多的是人在臉上動刀，湯姆克魯斯卻不是其中之一。根據歐美媒體報導，他怕死了動醫美手術、看過太多手術失敗的例子，認為若是醫師技術欠佳，使他的顏值大打折扣、變得恐怖，那就很划不來。可是他的眼袋已經遮不住，之前他在英國拍攝《不可能的任務8》，上個月才殺青，那時已經被嫌「眼部浮腫」，他的外表就是票房號召力的基礎，絕不能放著不管，偏偏又死不動手術，只願嘗試一大堆非侵入式的療程或偏方，卻沒有多大的功效。湯姆克魯斯身旁人員已經看不下去，都勸他牙一咬、把眼袋用手術處理掉，反正不是多艱難的大工程，很快就完成，而且好萊塢一堆人都做過，他卻還在抗拒，遲遲不願點頭。