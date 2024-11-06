我是廣告 請繼續往下閱讀

▲博愛國小後衛王矩桓髮型超吸睛。（圖／U19籃球聯盟提供）

U19籃球聯盟在臺北醫學大學體育館進行U12組賽事，民生國小靠著身材優勢加上開賽的全場壓迫防守與不斷的轉換快攻，首節就以12：5領先，次節五股國小依舊在壓迫防守下產生多次失誤，上半場結束就以9：29落後多達20分，易籃後民生國小換下主力球員，五股國小獲得喘息機會，進攻端的戰力回穩，第三節結束仍以17：38緊咬落後21分的差距，不過勝負已提前底定。民生國小的教練史凱華賽後表示，今天球員的突破能力表現不錯，尤其在防守方面以高低中鋒關門防線讓對手無法再切入時討到任何便宜。史凱華教練進一步表示，莊子暘雖然身為隊長，在練習課表上從不曾看過他偷懶，不管做什麼練習總是率先示範給隊友，展現出六年級學長的風範。，據他表示，這比賽為莊家兄弟帶來不一樣的意義，透過特別的賽制以己每場的賽後攻守數據，在賽後檢討讓他們獲得不同的養分，也更懂得自律。莊宏偉有時也會在茶餘飯後向他們談起當年黃萬隆教練的嚴厲訓練過程藉以讓他們更珍惜現有的環境及資源。Mamba與博愛國小的俱樂部與校隊之戰，Mamba多點開花人人有分數，尤其是李冠翰單場煽出4個火鍋並貢獻5籃板及5助攻並拿下9分精彩演出下，以65：41輕鬆獲勝，蘇宥恩獲得全隊最高的14分；反觀對手博愛國小雖然輸球，不過主力球員之一謝智元拿下全場最高的15分，同時演出７抄截1火鍋的精彩表現，主力控衛王矩桓的髮型跟球技一樣出色，雖然身型瘦小卻相當刁鑽靈活，6次的切入上籃為全場之最，同時也獲得全隊次高的13分。王矩桓在賽後表示，