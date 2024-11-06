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2024-25 NBA美國職籃已開打，各隊目前進行約7場比賽，NBA通常僅在特定場合才安排停賽，如感恩節和聖誕節前夕。自2022年起，選舉日也被納入這一安排中，以示對選民行使投票權的支持。此外，NBA全明星賽周圍的幾天也通常沒有賽事安排。NBA各球隊和教練也加入了這一行動，通過錄製公共服務廣告並穿著特製的賽前服裝來推廣投票活動。許多NBA教練也提倡全民參與投票，「你的關注議題是什麼？ 每一位公民都應該參與其中，不應該置身事外。今天就參與投票，為你所關心的議題發聲！」