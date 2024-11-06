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2024美國大選投票日登場，各州投票所將在台灣時間6日白天陸續關閉並開始計票，目前首波出口民調已經出爐，顯示大多數美國人對於國家現狀並不滿意，其中民主受威脅、經濟民生是選民最關心的議題。根據《CNN》報導，全國出口民調初步結果顯示， 大約3/4的選民，對美國當前的狀況持負面看法，只有大約1/4的人稱自己對國家狀況充滿熱情或滿意，超過4/10的人表示不滿意，甚至有3/10的人感到「憤怒」。《CNN》的調查對象包括在選舉日投票、提前投票或缺席投票的數千位選民，有助於瞭解本屆選民的人口概況和政治觀點，提醒仍存在誤差範圍，特別以早期出口民調來說，尚未經過調整以匹配最終的選舉結果。另一方面，《路透社》、《BBC》則引述愛迪生研究公司的全國出口民調，顯示5日的大選，近3/4的選民認為美國民主正受到威脅，大約73%的選民認為民主正處於危險之中，而只有25%的受訪選民認為民主是安全的。在5個選項中，民主是選民最關心的問題（35%），經濟排第2（31%），接下來依序是墮胎（14%）、移民（11%）、外交政策（4%）。其中，經濟一直是激勵選民的首要議題，自2008年以來，在每次大選的出口民調都排名第一。更多民調細節部分，雖然民主、經濟狀況是所有選民最關心的問題，但對川普和賀錦麗的支持者來說，細部情況各有不同。在投給賀錦麗的人當中，近6/10的人將民主狀況列為首要問題，接著是墮胎；而投給川普的人中，有一半表示經濟是首要問題，1/5的人表示移民議題是最重要的，只有約1/10的人表示自己最關心民主狀況。報導也重申，這些都是早期數據，隨著選舉之夜從全國各地選民獲得更多波出口民調資訊，這些數據還可能會改變。