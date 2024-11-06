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▲蔡中泠在東京芝公園和同學野餐，與東京鐵塔留影。（圖／蔡詩萍臉書）

66歲北市文化局長、作家蔡詩萍和小18歲前主播林書煒結縭22年，獨生女蔡中泠外貌出眾、才學兼優，受封「最正星二代」、「真人AI」，47歲得女的蔡詩萍，曾經說女兒是他「半世紀的等待」，只要提到愛女言談間盡是寵愛。蔡詩萍近日分享蔡中泠出遊的照片，反駁老婆一句「這是我生的」，不滿地說：「難道我沒功勞嗎？」蔡詩萍在臉書上傳女兒的近照，可見蔡中泠一頭中分黑長髮垂落雙肩，眼下粉色腮紅凸顯精緻五官，襯托白皙皮膚，桃型美眸和一抹浮現小梨渦的微笑，迷人指數破表，她穿白色寬版褲裝套上血紅色開襟衫，在東京鐵塔旁的芝公園吃甜甜圈，配連鎖品牌的抹茶冰咖啡，好不愜意。目前蔡中泠在日本讀大學，父親以逗趣的筆觸寫下：「我不該忤逆的，我太座說這是她生的，是的，沒錯。但，難道我沒功勞嗎？女兒越來越融入東京的生活，可能你也覺得熟悉，不是說我女兒啦！是她背後那座鐵塔，哥吉拉出沒過，日本許多男女明星出沒過，我漂亮女兒則在那與同學野餐。」貼文一發布，大批親友、網友湧入留言：「恕我說句公道話...您的確有功勞，但是有限啊！（逃）」、「好因結秀果」、「她選擇去日本是對的！好適合她，您也安心」、「我不該生疑的，如此完美的的人、pose、景物是AI生成的」、「氣質美女！集父母親之精華」、「女兒的五官和皮膚是遺傳自爸爸」、「優秀基因！」林書煒則留言：「想女兒了！」19歲蔡中泠承襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀日本早稻田大學二年級，寫得一手好書法的她，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。