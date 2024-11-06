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代工大廠鴻海昨（5）日公布最新財報表現，10月營收為新台幣8048.47億元，月增9.80%、年增8.59%，創下同期新高，也創歷史次高；此外，累計前10個月營收為新台幣5.532兆元，年增9.57%，也創同期新高。觀察鴻海10月業務別營收與9月表現相比（MoM），「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」與上月相比強勁成長，「元件及其他產品類別」顯著成長，「雲端網路產品類別」則略為衰退。其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」受惠於10月份新品發布及中國雙11、北美感恩節，客戶拉貨動能較強，使本類別強勁成長。此外，「元件及其他產品類別」受惠於消費智能產品類別零組件出貨增加，有顯著成長；「雲端網路產品類別」雖有AI持續拉動伺服器需求，由於9月份基期較高，故月對月約略衰退。若以與去年同期相比（YoY），其中，「雲端網路產品類別」較去年強勁成長，「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則約略持平。鴻海表示，「雲端網路產品類別」因受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，本類別年對年強勁成長；「元件及其他產品類別」，主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，故年對年顯著成長。「電腦終端產品類別」則受惠於新品發布，本類別年對年顯著成長；「消費智能產品類別」部分，整體表現平穩，本類別年對年約略持平。而鴻海今年累計前10月營收為新台幣5.532兆元，年增9.57%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品類別」為顯著成長，「消費智能產品類別」年對年則有約略衰退情形。針對第四季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運，將可達到季增、年增的表現。