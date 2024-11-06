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▲女網友爆料台南「王家燻羊肉」肉塊上有大量白蛆，業者出面反擊為指控不實，雙方在網上互槓。（圖/爆料公社）

▲台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」曾2度榮獲米其林推薦，是不少老饕愛店，近日捲入食安問題。（圖/王家燻羊肉臉書）

台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」曾2度榮獲米其林推薦，是不少老饕愛店，但近日卻被網友爆料，販售的冷凍羊肉爐中羊肉塊有覆蓋大量白蛆，讓業者出面指控對方是不實爆料，要求道歉否則就提告，爆料網友也非常不滿回擊「要告就快告！」事件起因為一名女網友稱自己買了12份「冷凍包裝」王家燻羊肉帶回台中分送親友吃，，讓她嚇到發上網。沒想到事件鬧大之後，「王家燻羊肉」也提出質疑，表示照片中的羊肉顏色與形狀都跟自家產品有問題，強調自己經營羊肉爐生意已經20幾年，第一次遇到這種事，，肉質近有骨肉分離狀態，跟女網友指控的羊肉完全不同。第二、本店的羊肉包裝時，是連皮帶骨湯肉裝成一包，倒進鍋加熱蛆蟲一定浮在湯鍋上面，跟照片中完全不符。第五、請你不要用傷天害理手段來傷害長期辛辛苦苦在此努力經營農村小民，毀滅我的心血碗飯，拜託。