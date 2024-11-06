台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」曾2度榮獲米其林推薦，是不少老饕愛店，但近日卻被網友爆料，販售的冷凍羊肉爐中羊肉塊有覆蓋大量白蛆，讓業者出面指控對方是不實爆料，要求道歉否則就提告，爆料網友也非常不滿回擊「要告就快告！」對此，王家燻羊肉深夜再度發布5點聲明，希望對方帶商品來對質，不要用這種手段來破壞他們努力經營的成果。
「王家燻羊肉」遭爆有大量白蛆！業者、爆料者網上互槓
事件起因為一名女網友稱自己買了12份「冷凍包裝」王家燻羊肉帶回台中分送親友吃，結果朋友隔天再吃羊肉爐時，發現肉塊有長蛆蟲，且數量非常多，讓她嚇到發上網。沒想到事件鬧大之後，業者出面表示「肉塊有蛆蟲」的情形不可能發生，因為店內販售的冷凍羊肉爐，都是連湯帶肉真空保存後再急速冷凍，完全沒機會讓蛆蟲跑進去。
「王家燻羊肉」也提出質疑，表示照片中的羊肉顏色與形狀都跟自家產品有問題，強調自己經營羊肉爐生意已經20幾年，第一次遇到這種事，要求該女網友一週內道歉，否則將會提告，結果該女網友也非常不滿反嗆「要告就快告」，並指稱有監視器、行車記錄器等可供警察調查，並稱事發當下有致電店家，卻慘被掛電話，雙方在網路上隔空對槓。
「王家燻羊肉」老闆深夜5點聲明！要求爆料者拿商品來對質
第一、本店的燻羊肉是大小不一的方塊，而且色澤偏屬深咖啡顏色，肉質近有骨肉分離狀態，跟女網友指控的羊肉完全不同。
第二、本店的羊肉包裝時，是連皮帶骨湯肉裝成一包，倒進鍋加熱蛆蟲一定浮在湯鍋上面，跟照片中完全不符。
第三、女網友聲稱有2度打電話投訴，但我們從未接獲那2通電話，導致本店對本案莫名其妙驚訝，此事可向中華電信調閱通聯記錄查詢。
第四、希望女網友能帶商品來對質，若是本店有問題，願意負擔一切責任及賠償，若不是，希望女網友公開道歉，否則他們將訴諸法律。
第五、請你不要用傷天害理手段來傷害長期辛辛苦苦在此努力經營農村小民，毀滅我的心血碗飯，拜託。
而目前台南衛生局也已經介入調查，並且到「王家燻羊肉」現場稽查，確認場區以及環境、產品責任險都符合規定，但仍要求業者加強原料驗收管理，若有品質不佳不得使用，調理包裝時也要避免食材遭受污染。
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事件起因為一名女網友稱自己買了12份「冷凍包裝」王家燻羊肉帶回台中分送親友吃，結果朋友隔天再吃羊肉爐時，發現肉塊有長蛆蟲，且數量非常多，讓她嚇到發上網。沒想到事件鬧大之後，業者出面表示「肉塊有蛆蟲」的情形不可能發生，因為店內販售的冷凍羊肉爐，都是連湯帶肉真空保存後再急速冷凍，完全沒機會讓蛆蟲跑進去。
「王家燻羊肉」也提出質疑，表示照片中的羊肉顏色與形狀都跟自家產品有問題，強調自己經營羊肉爐生意已經20幾年，第一次遇到這種事，要求該女網友一週內道歉，否則將會提告，結果該女網友也非常不滿反嗆「要告就快告」，並指稱有監視器、行車記錄器等可供警察調查，並稱事發當下有致電店家，卻慘被掛電話，雙方在網路上隔空對槓。
「王家燻羊肉」老闆深夜5點聲明！要求爆料者拿商品來對質
第一、本店的燻羊肉是大小不一的方塊，而且色澤偏屬深咖啡顏色，肉質近有骨肉分離狀態，跟女網友指控的羊肉完全不同。
第二、本店的羊肉包裝時，是連皮帶骨湯肉裝成一包，倒進鍋加熱蛆蟲一定浮在湯鍋上面，跟照片中完全不符。
第三、女網友聲稱有2度打電話投訴，但我們從未接獲那2通電話，導致本店對本案莫名其妙驚訝，此事可向中華電信調閱通聯記錄查詢。
第四、希望女網友能帶商品來對質，若是本店有問題，願意負擔一切責任及賠償，若不是，希望女網友公開道歉，否則他們將訴諸法律。
第五、請你不要用傷天害理手段來傷害長期辛辛苦苦在此努力經營農村小民，毀滅我的心血碗飯，拜託。
而目前台南衛生局也已經介入調查，並且到「王家燻羊肉」現場稽查，確認場區以及環境、產品責任險都符合規定，但仍要求業者加強原料驗收管理，若有品質不佳不得使用，調理包裝時也要避免食材遭受污染。