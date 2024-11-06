有「鋼鐵V」封號的徐若瑄，今年剛滿49歲，自1990年出道後，至今入行已經34年。去年12月剛宣告離婚，現又驚爆罹患甲狀腺癌，得知當下一度愣住「怎麼會是我？」不過立即恢復理性進行手術治療。國泰醫院指出，甲狀腺癌算是預後非常好的癌症，若能積極面對和治療，多數病人皆可痊癒。
徐若瑄去年才結束9年婚姻，和「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰離婚，根據《鏡週刊》報導指出，徐若瑄今年初進行例行性健康檢查，卻發現罹患甲狀腺癌，在得知消息當下愣住5秒鐘，難以接受自問「怎麼會是我？」不過有「鋼鐵Ｖ」性格的徐若瑄，迅速調整好情緒並立即進行治療。
根據國泰綜合醫院一般外科蔡明霖醫師衛教指出，甲狀腺腫瘤是常見的疾病，經由醫師觸診檢查，約十分之一的民眾有甲狀腺腫瘤，其中女性佔多數。
大部分甲狀腺瘤是良性腫瘤，成為甲狀腺癌的機率不到5%。不過甲狀腺癌算是預後非常好的癌症，多數病人經由治療皆可痊癒，因此不要逃避治療。
🟡甲狀腺癌好發族群
依據衛生福利部110年癌症登記報告，甲狀腺癌已成國人第7大癌症，且是女性的第4大癌症。國泰醫院衛教資料指出，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，以女性為多，女性發生率是男性的3倍，高峰期是35歲至55歲。
🟡甲狀腺癌常見症狀
國泰醫院外科指出，到院就診的甲狀腺癌患者以沒有症狀性的頸部腫塊最常見。其餘症狀包括出現快速長大的頸部腫塊，聲音嘶啞，呼吸困難，持續咳嗽，吞嚥困難。透過健康檢查做甲狀腺超音波，藉此發現的甲狀腺癌也日益增多。
🟡甲狀腺癌治療方式
甲狀腺癌治療方式包括手術、放射性碘（Ｉ-131）治療、甲狀腺促素 （TSH） 抑制治療、體外放射線治療、化學藥物治療、標靶治療。
手術是治療甲狀腺癌的最主要方式，手術包括甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術，接受甲狀腺全切除的病患必須終身服用甲狀腺素。
🟡甲狀腺癌預後存活率
甲狀腺乳突癌和濾泡癌在所有的癌症中，算是預後非常好的癌症，一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90-95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90-95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率只有約5%。
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根據國泰綜合醫院一般外科蔡明霖醫師衛教指出，甲狀腺腫瘤是常見的疾病，經由醫師觸診檢查，約十分之一的民眾有甲狀腺腫瘤，其中女性佔多數。
大部分甲狀腺瘤是良性腫瘤，成為甲狀腺癌的機率不到5%。不過甲狀腺癌算是預後非常好的癌症，多數病人經由治療皆可痊癒，因此不要逃避治療。
🟡甲狀腺癌好發族群
依據衛生福利部110年癌症登記報告，甲狀腺癌已成國人第7大癌症，且是女性的第4大癌症。國泰醫院衛教資料指出，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，以女性為多，女性發生率是男性的3倍，高峰期是35歲至55歲。
🟡甲狀腺癌常見症狀
國泰醫院外科指出，到院就診的甲狀腺癌患者以沒有症狀性的頸部腫塊最常見。其餘症狀包括出現快速長大的頸部腫塊，聲音嘶啞，呼吸困難，持續咳嗽，吞嚥困難。透過健康檢查做甲狀腺超音波，藉此發現的甲狀腺癌也日益增多。
🟡甲狀腺癌治療方式
甲狀腺癌治療方式包括手術、放射性碘（Ｉ-131）治療、甲狀腺促素 （TSH） 抑制治療、體外放射線治療、化學藥物治療、標靶治療。
手術是治療甲狀腺癌的最主要方式，手術包括甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術，接受甲狀腺全切除的病患必須終身服用甲狀腺素。
🟡甲狀腺癌預後存活率
甲狀腺乳突癌和濾泡癌在所有的癌症中，算是預後非常好的癌症，一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90-95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90-95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率只有約5%。