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洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，在世界大賽第二戰中因盜壘而造成左肩半脫臼，但最終大谷選擇帶傷上陣，並幫助道奇最終奪下世界大賽冠軍，日前大谷接受採訪時，表示自己感覺還好，應該不用動刀，但今（6）日道奇官方宣佈大谷已經在洛杉磯動完左肩關節鏡手術，預計春訓前就能康復。大谷在世界大賽第二戰7局下選到保送，上壘後選擇盜向二壘，在滑壘時左手撐地時不慎傷到左肩，導致大谷一度爬不起身，表情相當痛苦，隨後便提前離場治療，當時有引起不少球迷擔憂，但好在傷勢並不嚴重，大谷在之後的比賽選擇帶傷上陣，最終也為道奇拿下世界大賽冠軍。世界大賽結束後，大谷曾在採訪中提到，自己將會接受更多的檢查，但自己感覺左肩的傷勢還好，自認為不會動刀，但今日道奇官方宣佈，大谷已經完成左肩關節鏡手術，手術主要是修復左肩半脫臼導致的唇關節撕裂傷，大谷預計在明年春訓前就能回歸球隊。負責大谷本次手術的是洛杉磯名醫Neal ElAttrache，ElAttrache過去曾幫Kobe Bryant、Tom Brady等大牌球星動過手術，在運動界頗負盛名。