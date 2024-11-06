全方位天后徐若瑄（Vivian）去年底宣布和新加坡富商李雲峰結束9年婚姻，豈料，還在婚變療傷期，今年初健檢確診甲狀腺癌，第一時間驚嚇、愣住數秒，還好及早發現，為零期原位癌，病灶在喉嚨，她迅速整理情緒，隔天就安排住院開刀，術後休息、復健3個多月，重新學習發聲，徐若瑄也坦言，罹癌應該是家族遺傳。
據《鏡週刊》報導，徐若瑄得知罹患甲狀腺癌後，回家整理思緒和工作排程，立刻勇敢面對，隔天便著手辦理、準備住院相關事項，接著入住台大醫院接受手術，她說術後整個喉嚨發麻，聲音變啞，醫生叮嚀2、3個月內都不適合演出，必須專心休養。
徐若瑄屬於積極復健型病人，「傷口癒合後，因肌內群的位置改變，必須重新找到新的發聲位置，所以要不斷練習，也開始上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。」而她認為，自己會得甲狀腺癌是家族基因的問題。
18禁《天使心》紅遍台日 早已轉型全方位女神
徐若瑄從小家境貧困，上有姊姊下有弟弟，4歲接下臨時演員的工作，15歲參加華視「才藝美少女選拔」奪冠，加入女團「少女隊」入行，18歲主演國片《卜派小子》，隔年以19歲的年紀接拍限制級電影《天使心》，她在片中露點與江國賓上演激情床戲，清純偶像突破形象的演出，讓徐若瑄迅速在台灣、日本打開知名度。
徐若瑄1995年進軍日本樂壇後開始轉型，也發行華語專輯、替人作嫁寫歌，展現創作才華，並接下高難度或外型不討喜的角色，如《人魚朵朵》殘疾人士、《雲水謠》富家千金、《寒蟬效應》律師等，2019年憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節影后，表演實力被看見。
如今，徐若瑄還跨足幕後擔任製片，除了出資也找演員，貢獻藝界豐厚的人脈及自身影響力，一路扛家計到改善家中經濟，無辜捲入王力宏桃色醜聞，向來自稱「鋼鐵V」的徐若瑄都堅強挺過，得知罹癌時還處在離婚的低潮，但她沒消沉太久，強打起精神投入國片《乒乓男孩》宣傳，展現強大意志力和心理素質，令人心疼又感佩。
徐若瑄小檔案
年齡：49歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫〈可愛女人〉
徐若瑄〈愛笑的眼睛〉
電影《孤味》主題曲—〈別人的〉
影視代表作：
《旋風小子》
《天使心》
《賽德克．巴萊》
《狂愛龍捲風》
《寒蟬效應》
《人面魚：紅衣小女孩外傳》
《孤味》
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徐若瑄屬於積極復健型病人，「傷口癒合後，因肌內群的位置改變，必須重新找到新的發聲位置，所以要不斷練習，也開始上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。」而她認為，自己會得甲狀腺癌是家族基因的問題。
18禁《天使心》紅遍台日 早已轉型全方位女神
徐若瑄從小家境貧困，上有姊姊下有弟弟，4歲接下臨時演員的工作，15歲參加華視「才藝美少女選拔」奪冠，加入女團「少女隊」入行，18歲主演國片《卜派小子》，隔年以19歲的年紀接拍限制級電影《天使心》，她在片中露點與江國賓上演激情床戲，清純偶像突破形象的演出，讓徐若瑄迅速在台灣、日本打開知名度。
徐若瑄1995年進軍日本樂壇後開始轉型，也發行華語專輯、替人作嫁寫歌，展現創作才華，並接下高難度或外型不討喜的角色，如《人魚朵朵》殘疾人士、《雲水謠》富家千金、《寒蟬效應》律師等，2019年憑《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影節影后，表演實力被看見。
如今，徐若瑄還跨足幕後擔任製片，除了出資也找演員，貢獻藝界豐厚的人脈及自身影響力，一路扛家計到改善家中經濟，無辜捲入王力宏桃色醜聞，向來自稱「鋼鐵V」的徐若瑄都堅強挺過，得知罹癌時還處在離婚的低潮，但她沒消沉太久，強打起精神投入國片《乒乓男孩》宣傳，展現強大意志力和心理素質，令人心疼又感佩。
徐若瑄小檔案
年齡：49歲
本名：徐淑娟
女團經歷：少女隊、黑色餅乾
情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰
詞曲代表作：
周杰倫〈可愛女人〉
徐若瑄〈愛笑的眼睛〉
電影《孤味》主題曲—〈別人的〉
影視代表作：
《旋風小子》
《天使心》
《賽德克．巴萊》
《狂愛龍捲風》
《寒蟬效應》
《人面魚：紅衣小女孩外傳》
《孤味》