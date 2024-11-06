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NBA費城76人當家球星Joel Embiid，日前傳出在休息室和記者爆發衝突，過程中推了該名記者一下，根據ESPN記者Shams Charania報導指出，該名記者在一篇文章中提到Embiid過世的弟弟，導致Embiid心生不滿，進而爆發衝突，今（6）日NBA也宣布相關懲處，Embiid將被禁賽三場，預計將損失將損失106萬美元（約合新台幣3300萬）的薪資。衝突過後，ESPN記者Shams Charania更新事件後續，Embiid賽後和《費城詢問報》專欄作家Marcus Hayes發生了爭執，他對Hayes近期一篇提到他已故兄弟和兒子的文章表達不滿，因此推了Hayes一下，但並沒有出拳。NBA在今日宣布對Embiid的懲處，祭出禁賽三場的處分，NBA籃球營運副總裁Joe Dumars在聲明稿中表示，自己能理解Embiid的動機，但球員和記者雙方在互動時都必須保持專業，絕不能發生任何肢體衝突。Embiid今年因左膝傷勢而錯過開季，原先預計在明（7）日對上快艇的比賽中有望出賽，但如今遭判罰3場禁賽處分，將會錯過對上快艇、湖人和黃蜂的比賽。