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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案遭羈押，5日滿2個月，日前確定再延押2個月，妻子陳佩琪不僅在臉書貼出「抗告」兩個字，昨日晚間也帶著「阿北娃娃」現身土城看守所，跟小草一起靜坐抗議。陳佩琪戴著眼鏡，一手抱娃娃，一手拿著冰淇淋，在台北看守所外，和民眾黨支持者一起靜坐，她眼眶泛淚表示，今天是柯羈押禁見整整兩個月的日子，她要來與小草在一起。陳佩琪一現身，就引起小草們的騷動，紛紛對著陳佩琪喊「老師」，甚至有人也關心陳佩琪是否有穿暖。陳佩琪說在自己懷念柯文哲的時候，就會到柯文哲的辦公室走一走、晃一晃，她也說，想到柯文哲的時候，就會把這個玩偶放在床上，「它就是我的另一半」。她特別在柯文哲羈押剛好兩個月的日子到看守所前，要幫小草們加油打氣，原本以為可以和柯文哲見面，但現在希望好像落空了，同時陳佩琪也感謝小草們一直以來對柯文哲的支持與關心。陳佩琪說這兩個月以來，從第一次檢廉到家中搜索後，她就很害怕漏接電話，也怕檢廉要約談自己，她這次來只是和大家分享生活的小故事，絕不會提到任何案情，以免被指控隔空串證。