我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阮經天去年憑藉電影《周處除三害》，再入圍金馬最佳男主角。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲許瑋甯（左）和阮經天（右）曾交往8年，小天一度被爆出劈腿，最後兩人也是分手收場。（圖／資料照）

▲阮經天曾在2022年公開和圈外人女友的合照，最後兩人僅交往5個月。（圖／翻攝阮經天IG）

男星阮經天8日將迎來42歲生日，在這重要的日子，他身邊也不孤單，被拍到已經脫離單身有新女伴陪伴。阮經天不僅溫馨接送女方，還會帶著女生跟朋友一同聚餐，兩人相處自然，女生還不自覺把手放在小天腰間，看來交往已有一段時間了。而女方五官精緻、長髮飄逸，外型甜美但似乎非圈內人，不知是如何跟阮經天搭上線的？對此，阮經天的經紀人避重就輕回應雙方只是「朋友」，對於戀愛交往不願多說。據《CTWANT》報導，阮經天被拍到帶一名長髮女子連續兩天回家過夜，只見他先開車到台北車站接女方，順勢接過女方手中的袋子，舉止非常自然。接著又載著女生去和朋友吃飯，聚會期間獨自出來抽菸，女生也不介意，繼續跟小天的朋友們暢聊。兩人離開餐廳時，女生還被拍到手搭在小天腰上，瀰漫曖昧氛圍。隔天，阮經天和女方又一起從民生社區的家中走出，女生已經換了一套裝扮，顯然在小天家有自己的衣物，應該不是首次過夜。阮經天又帶著女方和球星好友王信凱等人一起喝咖啡聊天，席間他還伸手拍了拍女生肩膀，甜甜的小互動全被捕捉。當晚行程結束後，女方又一起和小天回家，可見相處已經是非常熟絡。面對如此明顯的戀愛照片，阮經天的經紀人只回應：「朋友，謝謝關心。」回顧阮經天過往情史，其實也是相當精彩，他出道初期和劉品言因拍攝偶像劇《綠光森林》認識，談過一小段甜蜜戀愛；阮經天也曾跟金鐘視后許瑋甯有過一段8年之戀，其中5年兩人甚至同居生活，可惜最終還是以分手收場。後來在2022年，阮經天曾認愛過上班族女友，希望外界能給他們一點空間，「她是一個很平凡的女孩子」，怎料最後兩人僅交往5個月就分手；這次阮經天究竟有沒有辦法娶回嬌妻、結婚生子，恐怕也很難說。