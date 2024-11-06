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美國總統大選現在正在開票中，美股四大指數昨（5）日全數走高，台北股市今（6）日開盤上漲6.16點、來到23112.95點。大盤開盤小漲，中小型股也同步些許走高，櫃買指數開盤上漲0.05點、來到263.79點。今日開盤量大強勢個股：英業達、鴻準、聯昌、佳和、羅昇；開盤量大弱勢個股：鍾桂、松上、統一實、宏碁。權值股漲跌互見，台積電開盤跌5元、來到1045元；鴻海開盤上漲1元、來到215元；聯發科開盤在平盤價、來到1290元。隨著美國總統大選開始大規模投票，雖然投資人觀望氣氛濃厚，不過美股四大指數昨日卻全數走高，道瓊指數上漲427.28點或1.02%，收42221.88點，那斯達克指數上漲259.19點或1.43%，收18439.17點，標普500指數上漲70.07點或1.23%，收5782.76點，費半指數上漲83.84點或1.69%，收5057.83點。科技五大天王全數走高，Meta上漲2.1%，蘋果上漲0.65%，Alphabet上漲0.3%，微軟上漲0.73%，亞馬遜上漲1.9%。半導體股多數收紅，高通上漲0.44%，應用材料上漲2.56%，德儀下跌0.59%，AMD上漲0.68%，輝達上漲2.84%，美光上漲3.7%。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲2.19%，日月光ADR上漲0.73%，聯電ADR下跌1.56%，中華電信ADR上漲1.08%。此外，AI晶片龍頭輝達上漲2.84%至每股139.91美元，超越蘋果、成為全球市值第一大公司。美國標普道瓊指數公司上週表示，將把輝達納入道瓊工業指數，取代已存在25年的成分股英特爾。