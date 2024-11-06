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▲布萊德彼特（右一）在新片《F1》扮演賽車手，該片據稱耗資3億美元，還在拍攝中。（圖／摘自IMDb）

身為超級巨星，很多時候也會碰到自己沒輒的意外處境。之前布萊德彼特為了成本號稱高達3億美元的新片《F1》前進墨西哥的賽事現場拍攝，一旁自然圍上來許多觀眾，大夥兒等著他拍完收工，沒想到就在他要離去時，突然一名守候多時女性粉絲衝上來勾著他的脖子、親吻他的臉頰，手上還拿著手機自拍，被拉開布萊德彼特身邊時還發出超滿意的笑聲。這畫面傳遍全球網路後，網友罵聲連連，認為她不僅侵犯超級巨星的私人空間、未經允許碰他身體，所作所為簡直噁心到家！歐美的文化中，每個人的私人空間需要受到尊重，主動碰別人的身體更是犯了大忌。之前BLACKPINK的Jennie在時尚活動中，以金髮造型現身，近期以《懼裂》廣受矚目的年輕美女演員瑪格麗特庫利抓起她的金髮詢問是不是真的，就招來網友譙她超級無禮、種族歧視。後來妮可基嫚在巴黎世家的大秀後，要跟莎瑪海耶克與凱蒂佩芮合照，莎瑪拉著她的手要將她轉正面對鏡頭，她也立刻把莎瑪的手擋掉、面露不悅，引發外界的詫異，那時也是有不少網友認為，妮可絕非無禮，是莎瑪先未經允許碰觸她，因此這應該是歐美大多數人們的共識。哪知道布萊德彼特竟然碰上這麼明目張膽的行為，而該名女性「得手」後還大笑，一點都不慚愧，激出網友更大的怒火。他們砲轟：「這就是為什麼名人都不太跟真正的粉絲接近了。想想看如果你是他，你會喜歡有人抓著你、親你嗎？」還有人寫道：「起肖老查某，可憐的小布，這已經是騷擾了吧？」網友痛罵那女子「噁心」、「不尊重人」，倒是當事人小布，還是把笑容維持好，泰然自若離開現場。據歐美媒體報導，他覺得這種事情就算了，起碼那女子是上來獻吻，不是扁他兩拳，已經是不幸中的大幸了。