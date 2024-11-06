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屋漏偏逢連夜雨！聖安東尼奧馬刺75歲總教練Gregg Popovich近日傳出因健康問題無限期缺陣。更慘地是，《ESPN》記者Shams Charania報導指出，本季脫穎而出的馬刺前鋒Jeremy Sochan左手拇指骨折，預計動刀也未有回歸時程表。Popovich昨日傳出因病告假，由助理教練Mitch Johnson暫代馬刺兵符，Charania在節目上進一步透露，「我被告知這是一次嚴重的健康問題。周六賽前的狀況是，Popovich人在聖安東尼奧需要醫療照護，目前仍不知道他何時能回到球場，對此各界都非常擔憂。」而子弟兵Sochan則遭遇左手拇指骨折，昨日與快艇之戰，Sochan於第二節受傷，提前退出比賽。Charania透露，Sochan將在本週接受手術，馬刺並未宣布回歸時程表。21歲的Sochan在2022年選秀會中以第9順位被馬刺相中，今年第3個球季迎來爆炸性成長，本季場均出賽29.3分鐘，可攻下15.4分為生涯新高，外帶7.7籃板和3助攻，表現僅次狀元郎「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。