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▲陳其邁（中）到場關切《財政收支劃分法》修法狀況。（圖／朱永強，2024.11.06）

立法財政委員會前天初審《財政收支劃分法》，不過民進黨立委不滿藍營修法版本，也不滿擔任主席的召委、國民黨立委陳玉珍主持議事不公，民進黨立委吳秉叡到了晚上還怒拔主席台麥克風抗議，陳玉珍宣布擇期再審。今（6）日財委會繼續審查，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，9點開會時間到，陳玉珍進入逐條審查，並問現場有無異議，綠委在台下雖聲嘶力竭喊有異議，但陳玉珍仍完成逐條審查，送出委員會，3分鐘就宣布散會。國民黨立委一早就占主席台，希望議事順利進行。接近9點開會時間，民進黨立委郭國文與李坤城到主席台前，要求國民黨讓大家順利開會，遭國民黨立委反唇相譏，雙方互批作秀。因不滿郭國文不斷叫囂，國民黨立委張智倫還與郭國文互勒脖子爆發衝突，民進黨立委鍾佳濱上前勸架，要把兩人跟媒體隔開，但鍾佳濱自己也與記者互相推擠，差點也引爆衝突。不久後，高雄市長陳其邁也到場。民進黨團幹事長吳思瑤到台下，跟國民黨團總召傅崐萁保證，今天有地方首長到場，希望讓大家好好發言、質詢，吳思瑤說，今天他穿裙子，不可能會有什麼動作。傅崐萁關心吳思瑤昨天被綠委吳秉叡誤傷的手臂，但並未同意藍營會離開主席台。9點開會時，陳玉珍進行逐條審查，並詢問現場立委對修正條文有無異議？綠委王美惠高喊有異議，但現場太過吵雜，陳玉珍也未停頓，一口氣念完所有程序，3分鐘宣布散會。綠委王定宇高喊，太過分了吧！陳其邁也看傻眼。陳玉珍宣布散會後要離開會場，但遭綠委包圍，無法離開，藍綠又一陣推擠。綠委洪申翰也與立委陳超明爆發口角，互罵不要臉。因場地狹小，且已宣布散會，列席備詢官員一一離場。不過民眾黨立院黨團總召還在現場直播，也引發綠委沈伯洋不滿，怒批黃國昌只會直播造謠。隨著朝野立委與列席官員一一離開，財委會會議現場才逐漸恢復平靜。