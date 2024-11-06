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立法院財政委員會今（6）日續戰《財政收支劃分法》修法草案審查，朝野衝突仍不斷。由於攸關地方財政，除了高雄市長陳其邁到場關切之外，民眾黨前立委、現任宜蘭縣黨部主委陳琬惠也轉達在地心聲，喊話總統賴清德，別忘了他自己當台南市長時也開過「真抱歉，我們就是這麼窮」記者會，朝野好好討論地方財政自主。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠指出，總統賴清德在台南市長任內，曾經號召其他綠營地方首長召開記者會，呼籲修正《財劃法》，難道「現在換了位置就換了腦袋嗎？」她並表示，1999年精省並修訂《財劃法》以來，對地方的財源挹注佔國稅總稅收的比例不斷下滑，更從2014年的33.5%降至2023年的28.1%，可見中央集權又集錢。陳琬惠批評，行政院曾提過5次修正草案，雖無疾而終，但從未像這一屆這麼敷衍。財政部拿不出修法版本，反而在官網設立「研討專區」，指責地方政府財政紀律不彰，行政院長卓榮泰更直接宣稱「現行版本就是最棒的」，態度荒謬。陳琬惠強調，她在宜蘭走訪經常聽到民眾抱怨，許多重大建設的中央經費明顯不足，自籌款讓地方財政壓力大增。今天立法院財政委員會續審《財劃法》，她要呼籲民進黨立委們提出版本，不要再暴力杯葛。