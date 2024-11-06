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▲泰國的免簽證國家／地區相關資訊中，名單上確定包含台灣。（圖／翻攝自泰國經濟貿易辦事處官網）

▲國泰航空目前台北（桃園）飛曼谷（素萬那）來回含稅價8338元，高雄飛曼谷（素萬那）來回含稅價9205元。（圖／國泰航空提供）

▲記者於AirAsia亞洲航空實際操作後，高雄飛曼谷有來回含稅5350之優惠價（無托運行李）。（圖／翻攝AirAsia官網）

近日網上瘋傳泰國將對台灣實施「永久免簽」消息，引發熱議，雖至今泰國官方尚未正式對外公布此消息，泰國貿易經濟辦事處保持低調態度且表示現行免簽政策仍適用，台灣旅客仍可享受每次最長60天的免簽停留，因此目前飛泰國依舊享免簽證是一大福音，眾人皆喊出可趁官方收回此福利前衝一波，旅客或許也可趁此波航空公司線上旅展優惠還未結束前下訂機票，《NOWnews》整理6家航空公司飛泰國包含曼谷、清邁目前的機票價格一次看。泰國貿易經濟辦事處網站公布的93個國家／地區相關訊息，裡頭確定包含台灣，免簽的國家/地區之國民，可享以觀光、短期商務活動或緊急工作或臨時工作為目的以免簽證方式入境泰國，停留時間最長60天，並可再延一次以不超過30天為限。延長居留期限由泰國移民局決定。在最長停留90天之前有資格在泰國申請新類別簽證。不過泰國外交部也宣佈從今年12月1日起，來自這93個免簽國家和地區的旅客，在入境泰國前是必須在線申請「電子旅行授權（ETA）」的，只有來自柬埔寨、寮國和馬來西亞的遊客可豁免。旅客申請「電子旅行憑證（ETA）」完成後，線上註冊後將獲得１個QR Code，可用於通過泰國的自動化移民關卡以便進入泰國，但是具體實施日期及辦法，尚待泰國官方的正式公告。線上旅展即日起至11月18日推出85折起之優惠，台北（桃園）飛曼谷（素萬那）來回含稅價8342元起，台北桃園飛清邁來回含稅1萬962元起。可預訂即日起到2025年5月31日前之出發日期機票。線上旅展即日起到11月15日推出73折起之優惠，台北（桃園）飛曼谷（素萬那），來回含稅價約9013元起，台北桃園飛清邁來回含稅價1萬1691元起，可以預訂今日起到2025年9月30日的航班。線上旅展即日起至11月15日，推出最優85折起優惠。台北（桃園）飛曼谷（素萬那）來回含稅價8338元，高雄飛曼谷（素萬那）來回含稅價9205元。但需提醒的是需在香港轉機，可以預訂即日起到2025年9月30日出發航班之機票。即日起至11月15日推出全航線77折起線上旅展活動，台北（桃園）飛曼谷來回含稅價8452元，台北桃園飛清邁來回含稅價1萬1418元，可預訂即日起到2025年9月30日前出發航班之機票。AirAsia即日起至11月10日23:59，推出AirAsia「線上旅展 年末大促銷」，提供高雄小港-曼谷（廊曼）多條航線有單程未稅0元起優惠，記者上官網實繼操作之後，發現來回含稅價約5350元起（未含行李托運）。而台北出發至曼谷(廊曼)、清邁則是單程未稅888元起，實繼操作之後來回加上稅價格約6081元起（未含行李托運），可訂購的旅行期間為2025年4月21日起至2026年3月28日止。2025年1月21日將開航高雄小港到曼谷（廊曼）航線，每週四班，星期二、四、六、日有飛。不含托運行李費用，來回含稅最低價6140元起。