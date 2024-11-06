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▲錦榮（左）與蔡依林（右）的4年戀情最廣為人知。（圖／翻攝自蔡依林微博）

▲錦榮開箱飯店房間的影片，就拍到新歡身影。（圖／錦榮IG）

▲▼錦榮（左）曾分別和Kirstin Leigh（上圖右）、Akemi（下圖右）交往過。（圖／Kirstin Leigh、錦榮IG）

混血男星錦榮過去最著名的戀情就是和天后蔡依林曾交往過4年時間，錦榮曾分享他希望女方婚後能冠夫姓、財產共有，但最終沒成功把蔡依林娶回家。後來錦榮又陸續和混血名模香月明美（Akemi）、韓裔美籍女星Kirstin Leigh交往，到今年又被發現恢復單身。不過錦榮空窗期也不長，最近他在北捷上被直擊十指緊扣一名混血美女，女方疑為YouTuber，兩人看起來處在熱戀中，舉止相當甜蜜。據《CTWANT》報導，錦榮近日在捷運上被直擊和一名長髮混血美女十指緊扣牽手，兩人肩並肩聊天，身體靠在一起，女方還不時將手放在錦榮的大腿上，看起來互動非常親密，應是錦榮的新任交往對象。目擊者稱女生素顏戴眼鏡，但五官很清秀，看得出來是大美女；兩人也沒戴口罩或帽子遮掩，大方在捷運上用英文閒聊。近期錦榮在IG分享到南非旅遊，開箱住宿飯店的影片時，其實就看得出一些端倪。只見女方全程幫他掌鏡拍攝，在浴室拍到鏡子時，也把自己的身影捕捉進去；後來錦榮躺進浴缸，女方還出現比讚的手勢，假裝要開水淋濕錦榮，兩人毫不避嫌的互動，顯然已經交往有段時間了。錦榮自2016年和蔡依林分手後，在台灣就越來越少推出作品，演藝事業重心轉往國外發展，曾和主持搭檔、日本巴西混血名模香月明美（Akemi）有過短暫的5個月戀情，2019年又與美籍韓裔女演員Kirstin Leigh爆出熱戀。錦榮與Kirstin在美國是同一個經紀人，因此認識、擦出愛火；當年兩人被拍到球場約會，甜蜜熱吻，愛的十分高調。錦榮事後也承認與Kirstin交往中，更大方說兩人已經同居生活，會一起準備試鏡、工作；2021年兩人還曾一起出席好萊塢巨星巨石強森電影《紅色通緝令》的首映會，但今年雙方互動變少，已經把社群上關於彼此的身影刪掉，5年戀情悄悄喊卡。鮮少回台的錦榮，如今已經轉投混血美女YouTuber的懷抱，期待兩人日後公開放閃。