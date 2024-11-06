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美國總統大選持續開票中，目前傳出共和黨候選人、前總統川普暫時領先，美元指數站回104，亞洲主要貨幣兌美元走貶之下，新台幣兌美元今（6）日早盤再貶破32元，來到32.058元，貶值9分，目前在32.04元震盪。美元指數一度來到104.33，目前在104.1附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，其中日圓今日早盤在從151.299貶到153.099兌1美元，目前在152.93附近震盪，韓元兌美元從1373.38貶到1387.13元，目前在1385.06附近，離岸人民幣兌美.元從7.0897元貶到7.1478，目前在7.1357附近，至於新台幣兌美元今日早盤也是開低走低，即便台股走揚，在亞幣走弱下，新台幣以31.99元、貶值2.2分開出後，隨即貶破32元整數關卡，一度下探32.058元，貶值9分，目前在32.04元震盪整理，再面臨32元保衛戰。